TikTok'un Başı Belada! Satışı İçin 12 Ay Süresi Kaldı: Yasaklanıyor mu?

Öte yandan TikTok, ABD verilerini hiçbir zaman paylaşmadığı ve paylaşmayacağı konusunda ısrar ediyor. TikTok, Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede zaten yasaklanmış durumda. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer büyük pazarlarda da kısmi yasaklar uygulanmaktadır.