TikTok'un Başı Belada! Satışı İçin 12 Ay Süresi Kaldı: Yasaklanıyor mu?
TikTok'un Başı Belada! Satışı İçin 12 Ay Süresi Kaldı: Yasaklanıyor mu?
Birçok ülke tarafından yasaklanan TikTok'un bu sefer başı büyük dertte. Amerikan Kongresi sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik harekete geçti. Uygulama Çinli şirket tarafından satılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacağı açıklandı.
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Daha çok gençler tarafından tercih edilen sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz yıllardan beri zor günler geçiriyor. Birçok ülke tarafından kısıtlandı. Hakkında yasak kararı çıktı. Buna rağmen sosyal medya platformları arasında en çok tercih edilenlerin başında gelmeye devam ediyor.
Gün geçmiyor ki TikTok'un karşısına bir engel daha çıkmasın. Bu sefer de Amerikan Kongresi, TikTok hakkında harekete geçti.
ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.
Yasa tasarısına göre, TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'in önünde 12 aylık süre var. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden birçok ABD milletvekili ve Biden yönetimi, TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu çünkü Çin'in şirketi ABD'li kullanıcılarının verilerini paylaşmaya zorlayabileceğini söylüyor.
Ayrıca algoritmanın ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanılabileceğine dair endişeler de var. TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.
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Ayrıca Beckerman çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtmişti. Michael "Savaşmaya devam edeceğiz Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı." diye konuştu.
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