Kleopatra Plajında Güneşlenen Turist Yaşamını Yitirdi
Kleopatra Plajında Güneşlenen Turist Yaşamını Yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra plajında feci bir ölüm yaşandı. Güneşlenen 76 yaşındaki Belaruslu Boris Raboisgi ölü bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi.
Sahildeki yurttaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.
Olay yerinden görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın