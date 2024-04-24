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Kleopatra Plajında Güneşlenen Turist Yaşamını Yitirdi

Kleopatra Plajında Güneşlenen Turist Yaşamını Yitirdi

Antalya Polis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 12:52

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra plajında feci bir ölüm yaşandı. Güneşlenen 76 yaşındaki Belaruslu Boris Raboisgi ölü bulundu. 

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra plajında meydana geldi.

Sahildeki yurttaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sahildeki yurttaşlar Belaruslu Boris Raboisgi'nin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

Olay yerinden görüntüler:

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