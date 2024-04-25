Ölümlü Kaza Sonrası Yazar Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmışlardı: Avukattan Açıklama Geldi
Ölümlü Kaza Sonrası Yazar Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmışlardı: Avukattan Açıklama Geldi
Geçtiğimiz aylar gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan olay, yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin aile avukatı Hacı Orhan haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'nin günler konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekmişti.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan yazar Eylem Tok'un ve oğlunun Türkiye'ye iade sürecinin halen devam ettiğini söyleyen avukat Hacı Orhan sözlerine şöyle devam etti:
"ABD Adalet Bakanlığı’nın istediği belgeler tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın da takip ettiği bir soruşturma. Umut ediyoruz ki süreç hızla ilerler ve iade işlemleri gerçekleşir.Baba Bülent Cihantimur ile ilgili yurt dışı yasağından sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Acılı aile bir umut Eylem Tok ve oğlunun iadesini bekliyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın