Ölümlü Kaza Sonrası Yazar Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmışlardı: Avukattan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz aylar gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan olay, yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin aile avukatı Hacı Orhan haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a konuştu.