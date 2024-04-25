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Eski Bakan Evinde Ölü Bulunmuştu: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Eski Bakan Evinde Ölü Bulunmuştu: Ölüm Nedeni Belli Oldu

Beşiktaş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 07:15

Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan evinde kızı tarafından ölü halde bulunmuştu. Yılmaz'ın ailesinden açıklama geldi.

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Yılmaz'ın evinde yapılan ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadığı açıklandı.

Yılmaz'ın evinde yapılan ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadığı açıklandı.

Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."

''Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun."

''Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun."

Mehmet Ali Yılmaz Kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz Kimdir?

İnşaat Mühendisi, İş Adamı, Medya Patronu, Spor Yöneticisi, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı ve Onursal Başkanı, Siyasetçi, XIX. Dönem Trabzon Milletvekili – 49. ve 50. Hükümet Spordan Sorumlu Devlet Bakanı.1948, Of /Trabzon doğumlu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi mezunu.

Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

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