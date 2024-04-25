Banu Parlak'ın Polatlar'ı Suçladığı Davada Ortaya Çıkan Yeni Detay: Telefon Konuşmalarında Ne Dediler?

'Sıla Doğu ile bir video yayınlandı. O videoyu benim yayınladığımı düşündüler. Daha sonra dükkanım kurşunlandı. Ben korkuyorum. Dilan Hanım diyor ya 'o sırada çok kişi üstüme geliyordu, ben Banu'ya demiyordum onu.'. O videoyu benim için çektiğini düşünüyorum.'