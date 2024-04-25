Banu Parlak'ın Polatlar'ı Suçladığı Davada Ortaya Çıkan Yeni Detay: Telefon Konuşmalarında Ne Dediler?
Banu Parlak'ın Polatlar'ı Suçladığı Davada Ortaya Çıkan Yeni Detay: Telefon Konuşmalarında Ne Dediler?
Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat'ın, fenomen Banu Parlak'la olan davası bugün mahkemeye taşındı. Adliyedeki tarafların konuşmaları gündemin en merak edilen konuları arasında. Polat çiftinden şikayetçi olan Banu Parlak'ın ifadelerini gören Ebru Özen, sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkatleri üstüne çekti. Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen'in bahsettiği telefon kayıtları herkesin kafasını karıştırdı!
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Sosyal medyanın en şaşalı, en lüks hayatını yaşayan isimler olarak dikkat çeken ve kısa bir sürede büyük bir üne karışan Polat çiftinin masalı kısa sürdü.
Gelen şikayetlerin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve MASAK'ın radarına takılan çift, 2023 yılının Kasım ayında tutuklandı.
"Kara Para Aklama", "Vergi Kaçırma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis", "Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlarla yargılanan çift gündemden düşmüyor.
1 Ekim 2023 tarihinde güzellik salonuna saldırı düzenlenen Banu Parlak davaları ise sürüyor.
Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.
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Engin Polat'ın savunma sırasında söylediklerine göre ne bir çeteyle, ne de bu yaşananlarla bir ilgisi yoktu.
Banu Parlak'ın ise savunmasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan bahsettiği ve can güvenliğinden korktuğunu söylediği görüldü.
Arkadaş oldukları dönemden bahseden Parlak, aralarının kendisi de güzellik salonu açınca bozulduğunu söyledi.
Banu Parlak'ın bu sözlerinden sonra Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazıda telefon kayıtlarından bahsetti.
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