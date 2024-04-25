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Banu Parlak'ın Polatlar'ı Suçladığı Davada Ortaya Çıkan Yeni Detay: Telefon Konuşmalarında Ne Dediler?

Banu Parlak'ın Polatlar'ı Suçladığı Davada Ortaya Çıkan Yeni Detay: Telefon Konuşmalarında Ne Dediler?

Dilan Polat Engin Polat Banu Parlak
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 14:18

Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat'ın, fenomen Banu Parlak'la olan davası bugün mahkemeye taşındı. Adliyedeki tarafların konuşmaları gündemin en merak edilen konuları arasında. Polat çiftinden şikayetçi olan Banu Parlak'ın ifadelerini gören Ebru Özen, sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkatleri üstüne çekti. Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen'in bahsettiği telefon kayıtları herkesin kafasını karıştırdı!

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Sosyal medyanın en şaşalı, en lüks hayatını yaşayan isimler olarak dikkat çeken ve kısa bir sürede büyük bir üne karışan Polat çiftinin masalı kısa sürdü.

Sosyal medyanın en şaşalı, en lüks hayatını yaşayan isimler olarak dikkat çeken ve kısa bir sürede büyük bir üne karışan Polat çiftinin masalı kısa sürdü.

Sosyal medya fenomeni olan ve milyonların takip ettiği Dilan Polat, hayatını paylaşıyordu. Kendine has karakteri ve deyim yerindeyse 'eli bolluğuyla' dikkat çeken Dilan Polat, bir süre sonra bu lüks yaşam ile göze batmaya başlamıştı.

Gelen şikayetlerin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve MASAK'ın radarına takılan çift, 2023 yılının Kasım ayında tutuklandı.

Gelen şikayetlerin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve MASAK'ın radarına takılan çift, 2023 yılının Kasım ayında tutuklandı.

Kasım ayının ilk gününde düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat gibi isimlerin yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kara Para Aklama", "Vergi Kaçırma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis", "Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlarla yargılanan çift gündemden düşmüyor.

"Kara Para Aklama", "Vergi Kaçırma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis", "Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlarla yargılanan çift gündemden düşmüyor.

Neredeyse 6 aydır cezaevinde olan ikiliye dair gündemde yeni haberler yer almaya başlarken, Polatlar avukatları ve mektupları aracılığıyla iletmek istediklerini basına beyan ediyor.

1 Ekim 2023 tarihinde güzellik salonuna saldırı düzenlenen Banu Parlak davaları ise sürüyor.

1 Ekim 2023 tarihinde güzellik salonuna saldırı düzenlenen Banu Parlak davaları ise sürüyor.

Banu Parlak, güzellik merkezinin silahlı saldırıya uğramasının ardından; Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçlu olduğunu iddia etmişti. Söylemlerine göre Polat ailesi tetikçi tutarak kendisini vurdurmak istedi.

Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.

'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılanan Polat ailesi ve Banu Parlak'ın davası bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Engin Polat'ın savunma sırasında söylediklerine göre ne bir çeteyle, ne de bu yaşananlarla bir ilgisi yoktu.

Engin Polat'ın savunma sırasında söylediklerine göre ne bir çeteyle, ne de bu yaşananlarla bir ilgisi yoktu.

'Ben Daltonlar çetesini de tanımam. 2 ay önce gazete okurken öğrendim. Can Dalton daha önce eşimi tehdit etmişti. 2 dükkanım 3 ayrı zaman diliminde kurşunlandı. Ben de bunun üzerine şerefsizler diyerek video paylaştım.'

Detayların hepsi burada:

Banu Parlak'ın ise savunmasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan bahsettiği ve can güvenliğinden korktuğunu söylediği görüldü.

Banu Parlak'ın ise savunmasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan bahsettiği ve can güvenliğinden korktuğunu söylediği görüldü.

'Sıla Doğu ile bir video yayınlandı. O videoyu benim yayınladığımı düşündüler. Daha sonra dükkanım kurşunlandı. Ben korkuyorum. Dilan Hanım diyor ya 'o sırada çok kişi üstüme geliyordu, ben Banu'ya demiyordum onu.'. O videoyu benim için çektiğini düşünüyorum.'

Arkadaş oldukları dönemden bahseden Parlak, aralarının kendisi de güzellik salonu açınca bozulduğunu söyledi.

Arkadaş oldukları dönemden bahseden Parlak, aralarının kendisi de güzellik salonu açınca bozulduğunu söyledi.

'2019 yılına kadar biz gerçekten yakın arkadaştık. Ben güzellik merkezi açınca bütün olaylar başladı. Bu kurşunlanma olayından sonra benim dükkanlarım kapandı. Ben kendimden çok kızımın can güvenliğini düşünüyorum.'

Banu Parlak'ın bu sözlerinden sonra Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazıda telefon kayıtlarından bahsetti.

Banu Parlak'ın bu sözlerinden sonra Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazıda telefon kayıtlarından bahsetti.

'Senin kadar ş...ini görmedim! Benim yanımda aradı, benim numaramdan aradı seni. Bu şekilde asla konuşmadı ve sen üzüldüğünü, dua ettiğini söyledin Sıla için. Hayatın yalan senin! İftiralarında boğul, Allah çıkartsın senden kat kat! Telefon kayıtları çıkarsa hangi yüzle bakacaksın insanların yüzüne!!'

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