İlk Anne-Kız Pozu: Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Bebeği Mina İpek'le Paylaşım Yaptı
İlk Anne-Kız Pozu: Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Bebeği Mina İpek'le Paylaşım Yaptı
Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Eda Ece geçtiğimiz haftalarda doğum yaptı. Bu dönemde sosyal medya kullanımını azaltan çiçeği burnunda anne Eda Ece minik kızıyla ilk kez paylaşım yaptı.
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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle gönülleri fetheden Eda Ece, yer aldığı her projede adından söz ettiren isimlerden oldu.
Doğal halleriyle hepimizi kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun özel hayatına da gıptayla bakılıyor diyebiliriz. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le uzun yıllar süren aşklarını 1 Haziran 2023'te nikah masasına taşıyan Eda Ece'nin evliliğiyle de manşetlere yerleşmişti.
Daha önceleri de bir aile kurmak istediğinin sinyallerini sıkça veren Eda Ece'den gelen sürpriz hamilelik haberi hepimizi heyecanlandırmıştı.
Çok tatlı bir anne olacağından gram şüphe duyulmayan güzel oyuncu hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla sıkça gündemimizde yer bulmuştu.
4 Nisan 2024 tarihinde kızını dünyaya alan Eda Ece ilk kez anne olmanın heyecanını tatmış ve bebeğine de Mina İpek adını verdiğini öğrenmiştik.
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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in minicik kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktığı anlar ise gözlerimizden kalpler çıkarmıştı.
İlk aile pozundan sonra merakla beklenen bir diğer kare ise bugün geldi. Eda Ece bu sefer de ilk anne-kız pozuyla görenleri mest etti.
Güzel oyuncunun "Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor 🫠🧿🍓" notunu düştüğü kareye hem dostlarından hem de takipçilerinden birçok mesaj geldi.
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