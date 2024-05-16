Didem Soydan Epey Derin Yırtmaçlı Siyah Elbisesiyle Yine Tarzını Konuşturdu!
Didem Soydan Epey Derin Yırtmaçlı Siyah Elbisesiyle Yine Tarzını Konuşturdu!
Seçtiği kombinlerle sosyal medyanın gündemine oturan Didem Soydan, önceki akşam katıldığı davette giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu. Berrak Tüzünataç'ın kamerasına yansıyan anlar yine yeniden dikkat çekti.
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Ünlü model Didem Soydan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenlere "maşallah" dedirtmeye devam ediyor.
Kusursuz fiziği ve sıkça değiştirdiği saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız ismin sosyal medyadaki açıklamaları ve şoke eden kombinleriyle öne çıkıyor.
Aldığı eleştirilere jet hızında cevaplar veren Soydan'ın çoğu kişi tarafından fazla cesur bulunan tarzını konuşturmayı sürdürdüğünü de söylememiz gerekiyor.
Kendi markasını kurarak yoluna devam eden ünlü model önceki akşam da katıldığı bir davette boy gösterdi.
Yakın dostlarıyla bir araya gelen Didem Soydan'ın siyahlar içindeki elbisesindeki boydan boya yırtmaç hepimizin gözünü aldı desek yeridir.
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Soydan, iddialı bulunan kombininin göz alıcı detaylarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Özel geceye katılan isimler arasında magazinin gözdelerinden ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da vardı.
Tüzünataç, arkadaşı Didem Soydan'ın dansını kameraya alıp "Abla müsade edersen var olacağız" notunu düştü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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