Melekler Geliyor: Victoria’s Secret Defilesinin Yıllar Sonra Geri Döndüğünü Duyanlar Bayram Etti
Melekler Geliyor: Victoria’s Secret Defilesinin Yıllar Sonra Geri Döndüğünü Duyanlar Bayram Etti
Adriana Lima, Heidi Klum, Miranda Kerr... Birçok 'meleğin' podyumları inlettiği Victoria's Secret defilesinin yıllar sonra geri döneceği haberi sosyal medyayı çalkaladı.
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Lüks iç giyim markası olan Victoria’s Secret, 1995 yılından bu yana “Victoria’s Secret Fashion Show” ile popülerliğini arşa çıkarmıştı.
Melek kanatlarıyla özdeşleşmiş süper modellerin podyumda yürüdüğü defile dünya çapında büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.
Bu defilede Candice Swanepoel, Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Josephine Skriver, Elsa Hosk, Miranda Kerr, Heidi Klum ve adını sayamadığımız birçok melek efsane olmuştu.
Tüm vücut bedenlerine sahip modellerin olmaması nedeniyle eleştirilen ünlü defile, "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamış ve 2019’da gösteriyi iptal etmişti. e
Victoria’s Secret meleklerinin şova veda etmesinin üzerinden yıllar geçmişti ki yeni bir gelişme yaşandı.
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Ünlü marka hesabından yaptığı paylaşımda "Yorumları okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Moda Gösterisi ✨ GERİ DÖNDÜ ✨ ve bugün kim olduğumuzu, ayrıca bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi yansıtacak - cazibe, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlası! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" diyerek haberi verdi.
Tabii bu haberi duyanlar soluğu sosyal medyada aldı... Hadi gelin kimler neler demiş bir görelim...
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