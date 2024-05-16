Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Melekler Geliyor: Victoria’s Secret Defilesinin Yıllar Sonra Geri Döndüğünü Duyanlar Bayram Etti

Melekler Geliyor: Victoria’s Secret Defilesinin Yıllar Sonra Geri Döndüğünü Duyanlar Bayram Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.05.2024 - 13:06

Adriana Lima, Heidi Klum, Miranda Kerr... Birçok 'meleğin' podyumları inlettiği Victoria's Secret defilesinin yıllar sonra geri döneceği haberi sosyal medyayı çalkaladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lüks iç giyim markası olan Victoria’s Secret, 1995 yılından bu yana “Victoria’s Secret Fashion Show” ile popülerliğini arşa çıkarmıştı.

Lüks iç giyim markası olan Victoria’s Secret, 1995 yılından bu yana “Victoria’s Secret Fashion Show” ile popülerliğini arşa çıkarmıştı.

uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu 'gerçek dışı güzellik standartları' nedeniyle p

Melek kanatlarıyla özdeşleşmiş süper modellerin podyumda yürüdüğü defile dünya çapında büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.

Melek kanatlarıyla özdeşleşmiş süper modellerin podyumda yürüdüğü defile dünya çapında büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.

Bu defilede Candice Swanepoel, Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Josephine Skriver, Elsa Hosk, Miranda Kerr, Heidi Klum ve adını sayamadığımız birçok melek efsane olmuştu.

Bu defilede Candice Swanepoel, Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Alessandra Ambrosio, Josephine Skriver, Elsa Hosk, Miranda Kerr, Heidi Klum ve adını sayamadığımız birçok melek efsane olmuştu.

Tüm vücut bedenlerine sahip modellerin olmaması nedeniyle eleştirilen ünlü defile, "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamış ve 2019’da gösteriyi iptal etmişti. e

Tüm vücut bedenlerine sahip modellerin olmaması nedeniyle eleştirilen ünlü defile, "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamış ve 2019’da gösteriyi iptal etmişti. e

Victoria’s Secret meleklerinin şova veda etmesinin üzerinden yıllar geçmişti ki yeni bir gelişme yaşandı.

Victoria’s Secret meleklerinin şova veda etmesinin üzerinden yıllar geçmişti ki yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü marka hesabından yaptığı paylaşımda "Yorumları okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Moda Gösterisi ✨ GERİ DÖNDÜ ✨ ve bugün kim olduğumuzu, ayrıca bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi yansıtacak - cazibe, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlası! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" diyerek haberi verdi.

Ünlü marka hesabından yaptığı paylaşımda "Yorumları okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Moda Gösterisi ✨ GERİ DÖNDÜ ✨ ve bugün kim olduğumuzu, ayrıca bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi yansıtacak - cazibe, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlası! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" diyerek haberi verdi.

Tabii bu haberi duyanlar soluğu sosyal medyada aldı... Hadi gelin kimler neler demiş bir görelim...

Tabii bu haberi duyanlar soluğu sosyal medyada aldı... Hadi gelin kimler neler demiş bir görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın