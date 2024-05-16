Ümit Erdim'le Boşandı mı? Seda Erdim Sosyal Medyada Soyadını Değiştirince Takipçileri Ayaklandı!
Ümit Erdim'le Boşandı mı? Seda Erdim Sosyal Medyada Soyadını Değiştirince Takipçileri Ayaklandı!
Efsane dizi Hayat Bilgisi'ndeki rolüyle gönüllere taht kuran Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim sosyal medya hesabından soyadını kaldırınca ortalık hareketlendi. Sevilen ikilinin boşandığı iddiaları güçlenince takipçilerden gelen yorumlar havada uçuştu.
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Var mısın Arif" karakterine hayat veren Ümit Erdim yaşadığı inanılmaz değişimle gündemdeydi.
Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu 2017 yılında Seda Çınar'la dünyaevine girmişti.
Aşklarıyla magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikili 2018 yılında dünyaya gelen kızları Ses'le beraber ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını tatmıştı.
Evliliklerini ve aile hayatlarını kameralardan uzak şekilde yürüten çiftin son zamanlarda beraber paylaşım yapmaması dikkat çekmeye başlamıştı.
Bir süre önce de sosyal medyasında radikal bir adım atan Seda Erdim soyadını değiştirip Seda Çınar yapınca olanlar oldu.
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Instagram profilindeki adını da Seda olarak bırakan ünlü isimin son spor pozunun altı takipçilerinden boşanma iddiaları üzerine gelen yorumlarla doldu.
Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber okuyalım...
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Boşanma iddiaların gündeme bomba gibi düştü ancak henüz iki taraftan da bir açıklama gelmedi... Bakalım iddialar gerçek mi çıkacak yoksa dedikodu mu?
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