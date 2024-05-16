Ümit Erdim'le Boşandı mı? Seda Erdim Sosyal Medyada Soyadını Değiştirince Takipçileri Ayaklandı!

Ardından ''Eveeeeet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz😍 Biz artık 4 kişiyiz♥️'' notuyla ikinci bebek müjdesini veren ikili 2022 yılında da Ela adını verdikleri ikinci kızlarını kucaklarına almışlardı.