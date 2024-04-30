Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Kızını Dünyaya Getirdikten Sonra Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı
Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Kızını Dünyaya Getirdikten Sonra Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı
Nisan ayının ilk günlerinde kızını kucağına alan Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğum sonrası sürecini ilk kez anlatan güzel oyuncu deneyimlediği annelik duygusunu dile getirirken anneliğin ne kadar saygı duyulan bir şey olduğunun altını çizdi.
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Bugüne kadar birçok yapımla ekranlarımızdaki yerini alan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle adeta bütünleşmişti.
Uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlilik yoluna giren güzel oyuncu 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.
Bir aile kurmak istediğini daha önce anladığımız ünlü oyuncudan sürpriz bir hamilelik haberi gelince hepimiz heyecanlanmıştık.
Bir kız bebek beklediğini öğrendiğimiz ünlü oyuncudan gelen "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" sözlerine herkes de hak vermişti.
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin minik kızları ne zaman dünyaya gelecek diye beklerken müjdeli haberi Galatasaray Basketbol Takımı'nın resmi sosyal medyasından öğrenmiştik.
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4 Nisan 2024 tarihinde Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alan çiçeği burnunda anne doğum sonrası yaptığı ilk paylaşımında biraz erken doğum yaptığını anlatmıştı.
Şu günlerde hayatını bebeğine adadığı için sosyal medyadan biraz uzak kalan Eda Ece doğum sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.
"Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım." diyerek sözlerine başlayan Ece şöyle devam etti:
"Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz."
"Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin."
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