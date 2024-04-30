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Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Kızını Dünyaya Getirdikten Sonra Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı

Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece Kızını Dünyaya Getirdikten Sonra Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.04.2024 - 16:51

Nisan ayının ilk günlerinde kızını kucağına alan Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğum sonrası sürecini ilk kez anlatan güzel oyuncu deneyimlediği annelik duygusunu dile getirirken anneliğin ne kadar saygı duyulan bir şey olduğunun altını çizdi.

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Bugüne kadar birçok yapımla ekranlarımızdaki yerini alan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle adeta bütünleşmişti.

Bugüne kadar birçok yapımla ekranlarımızdaki yerini alan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle adeta bütünleşmişti.

Güzelliği, enerjisi, oyunculuk yeteneği ve samimi halleriyle gönüllere taht kurdu kendisi. Eda Ece kariyeriyle çok sevilince özel hayatıyla da manşetlere taşındı.

Uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlilik yoluna giren güzel oyuncu 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlilik yoluna giren güzel oyuncu 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Bir aile kurmak istediğini daha önce anladığımız ünlü oyuncudan sürpriz bir hamilelik haberi gelince hepimiz heyecanlanmıştık.

Bir aile kurmak istediğini daha önce anladığımız ünlü oyuncudan sürpriz bir hamilelik haberi gelince hepimiz heyecanlanmıştık.

Bir kız bebek beklediğini öğrendiğimiz ünlü oyuncudan gelen "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" sözlerine herkes de hak vermişti.

Bir kız bebek beklediğini öğrendiğimiz ünlü oyuncudan gelen "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" sözlerine herkes de hak vermişti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin minik kızları ne zaman dünyaya gelecek diye beklerken müjdeli haberi Galatasaray Basketbol Takımı'nın resmi sosyal medyasından öğrenmiştik.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin minik kızları ne zaman dünyaya gelecek diye beklerken müjdeli haberi Galatasaray Basketbol Takımı'nın resmi sosyal medyasından öğrenmiştik.

Haberi de burada vermiştik:

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4 Nisan 2024 tarihinde Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alan çiçeği burnunda anne doğum sonrası yaptığı ilk paylaşımında biraz erken doğum yaptığını anlatmıştı.

4 Nisan 2024 tarihinde Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alan çiçeği burnunda anne doğum sonrası yaptığı ilk paylaşımında biraz erken doğum yaptığını anlatmıştı.

Merak edenleri de böyle alabiliriz:

Şu günlerde hayatını bebeğine adadığı için sosyal medyadan biraz uzak kalan Eda Ece doğum sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Şu günlerde hayatını bebeğine adadığı için sosyal medyadan biraz uzak kalan Eda Ece doğum sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım." diyerek sözlerine başlayan Ece şöyle devam etti:

"Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım." diyerek sözlerine başlayan Ece şöyle devam etti:

'Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık çok acayip'

"Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz."

"Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz."

"Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin."

"Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin."

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