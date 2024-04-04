Çeyreklerinizi Hazırlayın: Eda Ece ve Buğrahan Tuncer Minik Kızına Kavuştu!
Çeyreklerinizi Hazırlayın: Eda Ece ve Buğrahan Tuncer Minik Kızına Kavuştu!
Aylardır minik kızını bekleyen Eda Ece, doğum yaptı! Kızının adını yeni nesil isimlerden koymak istemediğini belirten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in seçimi şaşırttı.
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Birçok başarılı yapımda yer almış fakat en çok Yasak Elma'daki deli dolu Yıldız Argun karakteriyle gönlümüzde taht kurmuş olan Eda Ece, magazinin en sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz!
Yasak Elma'nın finalinin hemen ardından uzun süredir birlikteliğini devam ettirdiği milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece, yılın düğününe imza atmıştı.
Aile kurmak istediğinin sinyallerini çoktan almıştık ama bebek haberini hemen akabinde de beklemiyorduk! Eda Ece, düğünden birkaç ay sonra hamile olduğunu duyurdu. Daha doğrusu hamile olduğu duyuldu ve Eda Ece de doğruladı.
Hamilelik süreci boyunca, kahvaltı niyetine yediği sütlü nuriyeleri paylaşan, küçük miniğin kendisini uyutmamasından şikayet eden, saçının gürleşmesini takipçileriyle istişare eden Eda Ece, kızının ismi hakkında da yeni nesil isimlere sıcak bakmadığını "Lili, Lolo" gibi isimler tercih etmeyeceğini belirtmişti.
En son seçim gününün ardından sevincini "hamilelikte son ayım" notuyla paylaşan Eda Ece, geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı!
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol Instagram hesabı duyurdu.
Hoş geldin Mina İpek Tuncer! 🧿❤️
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