Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi

Eşinin bu hamlesi için 'İnşallah ben orada baygınken abuk subuk bir isim söylemez.' diye de güldürüyor yine herkesi. Geleneksel ama modern bir isim koymayı tercih edeceğini söyleyen Eda Ece, 'Farklı bir şeylerin peşinde değilim' diyor.