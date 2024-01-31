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Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi

Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 23:54

Anne olma heyecanını yaşamasına üç ay kalan Eda Ece'nin karnı burnunda halleri hem takipçilerine hem de gören herkese oldukça sevimli geliyor. Geçtiğimiz günlerde bebek ismi aradığını ama yeni nesil isimlerin ona garip geldiğini anlatan Ece, yüzü olduğu markanın lansmanında yeniden isim konusunda gelen soruları yanıtladı!

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Oynadığı tüm diziler bir kenara dursun, Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun karakteriyle gerçek bir efsane yararan Eda Ece sempatikliğiyle oldukça sevilen bir oyuncu.

Oynadığı tüm diziler bir kenara dursun, Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun karakteriyle gerçek bir efsane yararan Eda Ece sempatikliğiyle oldukça sevilen bir oyuncu.

Altı sezon boyunca diziyi soluksuz izleten, doğaçlamalarıyla herkesi kahkahalara boğan Eda Ece, Yasak Elma'da Yıldız Argun karakteri ile gerçek bir fenomen doğurmuştu.

Ardından hem işleri, hem de özel yaşantısı yakından takip edilmeye başlanmıştı ünlü oyuncunun. Buğrahan Tuncer'le olan ilişkisi de...

Ardından hem işleri, hem de özel yaşantısı yakından takip edilmeye başlanmıştı ünlü oyuncunun. Buğrahan Tuncer'le olan ilişkisi de...

Instagram'da 8 milyon takipçisi olan Eda Ece, 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 2023'ün Haziran ayında dünyaevine girmişti. Ünlü akımına uğrayan düğünleri dillere destandı diyebiliriz. Tabii Eda Ece'nin güzelliği de uzun süre konuşuldu.

Ardından çift heyecan dolu bir haberle gündeme geldi! Eda Ece'nin anne olacağını öğrenmiştik.

Ardından çift heyecan dolu bir haberle gündeme geldi! Eda Ece'nin anne olacağını öğrenmiştik.

Hamilelik haberini Şevval Sam paylaşmıştı hatırlarsanız. Hem de 'Teyze oluyorum' diyerek büyük bir heyecanla. Eda Ece ise hamilelik haberini doğrulamıştı. Ünlü oyuncu hamilelikte altı ayı geride bıraktı diyebiliriz.

Oyuncu olmasının getirisiyle dizilerden hamilelik göbeğini görmeye alışkın olsak da Eda Ece uzun bir süre boyunca göbeğini bizden sakladı tabii.

Oyuncu olmasının getirisiyle dizilerden hamilelik göbeğini görmeye alışkın olsak da Eda Ece uzun bir süre boyunca göbeğini bizden sakladı tabii.

Hatta ilk kez 20 haftalık olduğunda, arkadaşı Rachel Araz ile olan paylaşımında görmüştük göbeğini. Şimdilerde ise muhabirlerle karşılaştığı anlarda sık sık görüyoruz kendisinin tatlı hallerini.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Eda Ece, kızı için bir türlü isim bulamadığını ve yeni nesil isimleri çok değişik bulduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Eda Ece, kızı için bir türlü isim bulamadığını ve yeni nesil isimleri çok değişik bulduğunu söylemişti.

Yeğeninin sınıf listesindeki kızların ismine baktığını ve oldukça şaşırdığını anlatan oyuncu, 'Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım.' diyerek herkesi güldürmüştü.

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Ünlü oyuncu yüzü olduğu markanın lansmanında kendisine gelen soruları yanıtlarken önceki röportajına gönderme yaparak "Lilo'nun annesi diyorlar" dedi.

Ünlü oyuncu yüzü olduğu markanın lansmanında kendisine gelen soruları yanıtlarken önceki röportajına gönderme yaparak "Lilo'nun annesi diyorlar" dedi.

Nisan ayında kızlarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını anlatan Eda Ece, hala bebeğin ismine karar veremediğini ve çok kararsız olduğunu söyledi.

Eşi Buğrahan Tuncer'in de isim konusunda henüz hiçbir şey söylemediğini ve sürpriz birkaç önerisi olduğundan bahsetti!

Eşi Buğrahan Tuncer'in de isim konusunda henüz hiçbir şey söylemediğini ve sürpriz birkaç önerisi olduğundan bahsetti!

Eşinin bu hamlesi için 'İnşallah ben orada baygınken abuk subuk bir isim söylemez.' diye de güldürüyor yine herkesi. Geleneksel ama modern bir isim koymayı tercih edeceğini söyleyen Eda Ece, 'Farklı bir şeylerin peşinde değilim' diyor.

Aynı zamanda arkadaşı Aslı Enver kendisinden önce doğum yaptığı ve daha deneyimli olduğu için ondan kurs aldığını söyleyen Eda Ece, "Çok yakın oturuyoruz, bebeği de çok tatlı." dedi.

Aynı zamanda arkadaşı Aslı Enver kendisinden önce doğum yaptığı ve daha deneyimli olduğu için ondan kurs aldığını söyleyen Eda Ece, "Çok yakın oturuyoruz, bebeği de çok tatlı." dedi.

Sağlıkla kucağına almasını bekliyoruz! 

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