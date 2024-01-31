Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi
Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi
Anne olma heyecanını yaşamasına üç ay kalan Eda Ece'nin karnı burnunda halleri hem takipçilerine hem de gören herkese oldukça sevimli geliyor. Geçtiğimiz günlerde bebek ismi aradığını ama yeni nesil isimlerin ona garip geldiğini anlatan Ece, yüzü olduğu markanın lansmanında yeniden isim konusunda gelen soruları yanıtladı!
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Oynadığı tüm diziler bir kenara dursun, Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun karakteriyle gerçek bir efsane yararan Eda Ece sempatikliğiyle oldukça sevilen bir oyuncu.
Ardından hem işleri, hem de özel yaşantısı yakından takip edilmeye başlanmıştı ünlü oyuncunun. Buğrahan Tuncer'le olan ilişkisi de...
Ardından çift heyecan dolu bir haberle gündeme geldi! Eda Ece'nin anne olacağını öğrenmiştik.
Oyuncu olmasının getirisiyle dizilerden hamilelik göbeğini görmeye alışkın olsak da Eda Ece uzun bir süre boyunca göbeğini bizden sakladı tabii.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Eda Ece, kızı için bir türlü isim bulamadığını ve yeni nesil isimleri çok değişik bulduğunu söylemişti.
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Ünlü oyuncu yüzü olduğu markanın lansmanında kendisine gelen soruları yanıtlarken önceki röportajına gönderme yaparak "Lilo'nun annesi diyorlar" dedi.
Eşi Buğrahan Tuncer'in de isim konusunda henüz hiçbir şey söylemediğini ve sürpriz birkaç önerisi olduğundan bahsetti!
Aynı zamanda arkadaşı Aslı Enver kendisinden önce doğum yaptığı ve daha deneyimli olduğu için ondan kurs aldığını söyleyen Eda Ece, "Çok yakın oturuyoruz, bebeği de çok tatlı." dedi.
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