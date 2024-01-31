Babaannesini Milyarder Bir Adamla Evlendirmeye Çalıştığını Söyleyen Şarkıcı Aynur Aydın'dan İlginç İtiraf

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle magazinde gördüğümüz ve bizi güldüren isimlerden biri de Aynur Aydın. Şarkılarıyla sevilen isimlerden biri haline gelen Aynur Aydın, Almanya'ya ailesini görmeye gittiğinde 85 yaşındaki babaannesini evlendirmeye çalıştığını itiraf etti.