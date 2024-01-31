Babaannesini Milyarder Bir Adamla Evlendirmeye Çalıştığını Söyleyen Şarkıcı Aynur Aydın'dan İlginç İtiraf
Babaannesini Milyarder Bir Adamla Evlendirmeye Çalıştığını Söyleyen Şarkıcı Aynur Aydın'dan İlginç İtiraf
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Bi Dakika şarkısıyla uzun süre boyunca dilimizden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Sosyal medyada 861 bin takipçisi olan Aynur Aydın, müzik paylaşımları bir yana dursun gündelik hayatını da sık sık gösteriyor.
Son olarak öldüğüne dair haber yapan ve bunu yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıtla görmüştük kendisini.
Almanya'daki ailesini ziyarete giden Aynur Aydın, bu sefer de babaannesini evlendirmeye çalıştığını itiraf etmesiyle kahkahalara boğdu.
Babaannesiyle aynı yaşlarda bir milyarderle tanışınca "Babaannemle evlenmek ister misiniz?” diye sorduğunu fakat olumsuz yanıt aldığını dile getirdi ünlü şarkıcı.
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"Son 25 yıldır da 'Ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi."
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