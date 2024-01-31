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Babaannesini Milyarder Bir Adamla Evlendirmeye Çalıştığını Söyleyen Şarkıcı Aynur Aydın'dan İlginç İtiraf

Babaannesini Milyarder Bir Adamla Evlendirmeye Çalıştığını Söyleyen Şarkıcı Aynur Aydın'dan İlginç İtiraf

GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 20:54

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle magazinde gördüğümüz ve bizi güldüren isimlerden biri de Aynur Aydın. Şarkılarıyla sevilen isimlerden biri haline gelen Aynur Aydın, Almanya'ya ailesini görmeye gittiğinde 85 yaşındaki babaannesini evlendirmeye çalıştığını itiraf etti.

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Bi Dakika şarkısıyla uzun süre boyunca dilimizden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bi Dakika şarkısıyla uzun süre boyunca dilimizden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Pop müziğin sevilen ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Aynur Aydın, doğup büyüdüğü Almanya'da deneyim kazanmasının ardından Türkiye'de müzisyenlik kariyerine başlamıştı.

Sosyal medyada 861 bin takipçisi olan Aynur Aydın, müzik paylaşımları bir yana dursun gündelik hayatını da sık sık gösteriyor.

Sosyal medyada 861 bin takipçisi olan Aynur Aydın, müzik paylaşımları bir yana dursun gündelik hayatını da sık sık gösteriyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Aynur Aydın, Twitter'da da kendisi hakkında çıkan haberlere ve eleştirilere cevap vermekten geri durmuyor.

Son olarak öldüğüne dair haber yapan ve bunu yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıtla görmüştük kendisini.

Son olarak öldüğüne dair haber yapan ve bunu yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıtla görmüştük kendisini.

Takipçileri bu yanıtın ardından kahkahalar atmış ve Aydın'ın esprisine eşlik etmişti.

Almanya'daki ailesini ziyarete giden Aynur Aydın, bu sefer de babaannesini evlendirmeye çalıştığını itiraf etmesiyle kahkahalara boğdu.

Almanya'daki ailesini ziyarete giden Aynur Aydın, bu sefer de babaannesini evlendirmeye çalıştığını itiraf etmesiyle kahkahalara boğdu.

Almanya'da yaşayan 85 yaşındaki babaannesini, Yasemince dizisinin Sürahi Nine'sine benzeten Aynur Aydın, bu girişiminde başarısız olduğunu söyledi.

Babaannesiyle aynı yaşlarda bir milyarderle tanışınca "Babaannemle evlenmek ister misiniz?” diye sorduğunu fakat olumsuz yanıt aldığını dile getirdi ünlü şarkıcı.

Babaannesiyle aynı yaşlarda bir milyarderle tanışınca "Babaannemle evlenmek ister misiniz?” diye sorduğunu fakat olumsuz yanıt aldığını dile getirdi ünlü şarkıcı.

Tabii bir diğer yandan babaannesini neden Sürahi Nine'ye benzettiğini de anlattı...

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"Son 25 yıldır da 'Ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi."

"Son 25 yıldır da 'Ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi."

'İşine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Son 25 yıldır da 'Ben artık ölüyorum' diyerek ömrümüzü yedi. Ailenin rahatı için evlendirmeye çalıştım ama ikna edemedim.'

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