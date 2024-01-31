Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Uraz Kaygılaroğlu'nun Vefat Eden Dedesinin Ardından Yazdığı Mektup Burnumuzun Direğini Sızlattı

Uraz Kaygılaroğlu'nun Vefat Eden Dedesinin Ardından Yazdığı Mektup Burnumuzun Direğini Sızlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 18:21

Sosyal medyanın ve katıldığı her programın gülen yüzü olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bu sefer hüzünden burnumuzun direğini sızlattı. Dedesinin vefat haberini yazdığı mektupla paylaşan Kaygılaroğlu, gören herkesin yüreğini burktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdilerde Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Şimdilerde Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Rol aldığı her dizi fenomen bir yapım haline gelen, kötü karaktere hayat verse bile favori olan Uraz Kaygılaroğlu'nun elbette özel hayatı da iş hayatındaki başarısı kadar merak ediliyor.

2014 yılında Melis İşiten'le dünyaevine giren ve 2019 yılında boşanan Kaygılaroğlu'nun ayrılık süreci magazinde büyük olay olmuştu.

2014 yılında Melis İşiten'le dünyaevine giren ve 2019 yılında boşanan Kaygılaroğlu'nun ayrılık süreci magazinde büyük olay olmuştu.

Çünkü çift birbirlerini çok sevdiklerini fakat evliliği başaramadıklarını dile getirmiş, hala arkadaşlıklarının baki olduğunun da altını çizmişti. Gerçekten de söylediklerinin arkasında durdular ve alışılagelmiş boşanma kalıplarını yıktılar.

Diğer yandan kızları Ada için de sürekli bir araya geldiklerini ve yurt dışına çıktıklarını görüyoruz. Ada ve Uraz arasındaki tatlı baba kız ilişkisini anlatmamıza bile gerek yok.

Diğer yandan kızları Ada için de sürekli bir araya geldiklerini ve yurt dışına çıktıklarını görüyoruz. Ada ve Uraz arasındaki tatlı baba kız ilişkisini anlatmamıza bile gerek yok.

Ada'nın doğumundan itibaren sosyal medyada bir furya başlatan Uraz Kaygılaroğlu, herkese 'Sen çok iyi bir babasın' dedirtti. Yıllardır goygoyu devam eden konu hala bizi güldürse de, maşallah dediğimiz bir tatlılıkları var.

Hep pozitif konularla ve esprileriyle gündemimizde olan Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yürek burkan bir haberle hepimizi hüzünlendirdi.

Hep pozitif konularla ve esprileriyle gündemimizde olan Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yürek burkan bir haberle hepimizi hüzünlendirdi.

Dedesinin vefat haberini 2,7 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, yazdığı veda mektubuyla duyuran Uraz Kaygılaroğlu burnumuzun direklerini sızlattı.

96 yaşındaki dedesine veda ederken bunca yaşanmışlıklarını tek tek yazan, "İyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin." diyen Kaygılaroğlu hepimizi duygulandırdı.

96 yaşındaki dedesine veda ederken bunca yaşanmışlıklarını tek tek yazan, "İyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin." diyen Kaygılaroğlu hepimizi duygulandırdı.

'Dedecim, biriciğim, güzel yüreklim. sen benim tanıdığım en dürüst en kıyak insandın. Meyven, kabak çekirdeğin, aksiyon sineman tamamsa başka bir şey aramazsın. Birisi seninle inatlaşmadı mı, tane tane anlattımı kızmaz anlarsın. Sabah şöyle bi 5-10 km yürüdünmüydü tamam. Akşam vaktine doğru bi kaç el tavla bitti gitti.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dedesinin zamanında kendisine anlattığı yaşam hikayesine de yer verdi Kaygılaroğlu mektubunda.

Dedesinin zamanında kendisine anlattığı yaşam hikayesine de yer verdi Kaygılaroğlu mektubunda.

'Anlatırdın hep. Savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköyden kayıkla Bodruma’a yanaşmış. Bi akrabaların varmış Çukurcuma’da onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın. Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun:) Bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın( ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim).'

Ardından bunca yıl boyunca kendisine kattıkları için dedesine teşekkür eden Uraz Kaygılaroğlu, anılarını yad ederek teşekkür etti.

Ardından bunca yıl boyunca kendisine kattıkları için dedesine teşekkür eden Uraz Kaygılaroğlu, anılarını yad ederek teşekkür etti.

'Buradan sonrası da benden olsun. Beni bi hafta sonu parksız, bisikletsiz bırakmadın. Tavla oynamayı, iyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin. Çalışkanlığı da sende gördüm, emekliliğin tadının nasıl çıkarılacağını da. Bayram namazına da seninle gittim, teravih namazına da. Sonra gitmeyi bırakınca da kızmadın. Açık fikirli adamdın, onaylamadığın şeye keşke yapmasan der karışmazdın. En azından bana. Hep güvenir sırtımı sıvazlardın. akıllı çocuksun diye severdin beni. Ben de seni çok severdim dede çok. J Burger'e de sen götürürdün, sahilde kayıkçı arkadaşlarının yanına da. Fenerbahçe mahallesinde Hasan’ın torunu olmanın imtiyazlarını yaşattın bana. Dede oldun, baba oldun. Herkese oldun bi bana değil, kapın sofran hep açıktı. Eski alışkanlık herhalde herkese çorap hediye ederdin. Bi insan bu kadar meyve yer mi arkadaş diye hayret ederdik kuzenlerle.

"Bi de 96 yaşındasın diye mi ne hep hiç ölmeyecek herhalde diye gülerdik aramızda :((((("

"Bi de 96 yaşındasın diye mi ne hep hiç ölmeyecek herhalde diye gülerdik aramızda :((((("

'Seni çok seviyorum dedem, Allah rahmet eylesin😔😔😔'

Huzur içinde yatsın!

Huzur içinde yatsın!

Sevenleri ve arkadaşları da bu haber karşısında Uraz Kaygılaroğlu'na taziye mesajları ve iyi dileklerini iletti.

Sevenleri ve arkadaşları da bu haber karşısında Uraz Kaygılaroğlu'na taziye mesajları ve iyi dileklerini iletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın