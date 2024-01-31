Uraz Kaygılaroğlu'nun Vefat Eden Dedesinin Ardından Yazdığı Mektup Burnumuzun Direğini Sızlattı

'Buradan sonrası da benden olsun. Beni bi hafta sonu parksız, bisikletsiz bırakmadın. Tavla oynamayı, iyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin. Çalışkanlığı da sende gördüm, emekliliğin tadının nasıl çıkarılacağını da. Bayram namazına da seninle gittim, teravih namazına da. Sonra gitmeyi bırakınca da kızmadın. Açık fikirli adamdın, onaylamadığın şeye keşke yapmasan der karışmazdın. En azından bana. Hep güvenir sırtımı sıvazlardın. akıllı çocuksun diye severdin beni. Ben de seni çok severdim dede çok. J Burger'e de sen götürürdün, sahilde kayıkçı arkadaşlarının yanına da. Fenerbahçe mahallesinde Hasan’ın torunu olmanın imtiyazlarını yaşattın bana. Dede oldun, baba oldun. Herkese oldun bi bana değil, kapın sofran hep açıktı. Eski alışkanlık herhalde herkese çorap hediye ederdin. Bi insan bu kadar meyve yer mi arkadaş diye hayret ederdik kuzenlerle.