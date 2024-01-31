Uraz Kaygılaroğlu'nun Vefat Eden Dedesinin Ardından Yazdığı Mektup Burnumuzun Direğini Sızlattı
Uraz Kaygılaroğlu'nun Vefat Eden Dedesinin Ardından Yazdığı Mektup Burnumuzun Direğini Sızlattı
Sosyal medyanın ve katıldığı her programın gülen yüzü olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bu sefer hüzünden burnumuzun direğini sızlattı. Dedesinin vefat haberini yazdığı mektupla paylaşan Kaygılaroğlu, gören herkesin yüreğini burktu.
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Şimdilerde Sakla Beni dizisinin Mete'si olarak karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi.
2014 yılında Melis İşiten'le dünyaevine giren ve 2019 yılında boşanan Kaygılaroğlu'nun ayrılık süreci magazinde büyük olay olmuştu.
Diğer yandan kızları Ada için de sürekli bir araya geldiklerini ve yurt dışına çıktıklarını görüyoruz. Ada ve Uraz arasındaki tatlı baba kız ilişkisini anlatmamıza bile gerek yok.
Hep pozitif konularla ve esprileriyle gündemimizde olan Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer yürek burkan bir haberle hepimizi hüzünlendirdi.
96 yaşındaki dedesine veda ederken bunca yaşanmışlıklarını tek tek yazan, "İyi insan olmayı, dürüst yaşamanın anlamını sen öğrettin." diyen Kaygılaroğlu hepimizi duygulandırdı.
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Dedesinin zamanında kendisine anlattığı yaşam hikayesine de yer verdi Kaygılaroğlu mektubunda.
Ardından bunca yıl boyunca kendisine kattıkları için dedesine teşekkür eden Uraz Kaygılaroğlu, anılarını yad ederek teşekkür etti.
"Bi de 96 yaşındasın diye mi ne hep hiç ölmeyecek herhalde diye gülerdik aramızda :((((("
Huzur içinde yatsın!
Sevenleri ve arkadaşları da bu haber karşısında Uraz Kaygılaroğlu'na taziye mesajları ve iyi dileklerini iletti.
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