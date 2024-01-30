Çocuk da Yaparım Kariyer de Diyen Eda Ece'nin ELLE Dergisine Verdiği Karnı Burnunda Poz Olay Oldu!
Çocuk da Yaparım Kariyer de Diyen Eda Ece'nin ELLE Dergisine Verdiği Karnı Burnunda Poz Olay Oldu!
Kızına 6 aylık hamile Eda Ece, ELLE dergisinin Şubat ayı kapağı oldu! Karnı burnunda pozları sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti!
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Uzunca bir süredir, hani büyüklerimiz "evimizin kızı gibi" der ya öyle sevilen Eda Ece, sempatikliği ve doğal halleriyle gündemden düşmek bilmiyor.
Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle gerçek bir yıldız gibi parladığı o uzun dönemi de unutmamak lazım!
Ama kendisi bir süreliğine ekranlara ara verdi biliyorsunuz! Geçtiğimiz aylarda bir süredir beraber olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'le dünyaevine giren Eda Ece, önce dillere destan bir düğün yaptı.
Düğünden birkaç ay sonra da ilk bebeklerini beklediklerini öğrendik! Hatta minik bebeğin kız olduğunu da teyzesi Şevval Sam duyurmuştu.
Eda Ece şimdi de, hamileliği boyunca ilk defa profesyonel bir çekimle sosyal medya gündemine düştü! Daha önce yalnızca bir kez boydan poz paylaşan Eda Ece'nin ELLE dergisinin Şubat ayı kapağı için morlar içinde verdiği asil poz büyük övgü topladı.
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