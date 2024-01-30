Bugünleri de mi Görecektik? Yakın Arkadaşı Canan Toprak, Dilan Polat'ın Son İsteğini Açıkladı
Bugünleri de mi Görecektik? Yakın Arkadaşı Canan Toprak, Dilan Polat'ın Son İsteğini Açıkladı
Sürekli can dostu Dilan Polat'ı cezaevinde ziyaret eden ve takipçilerine de haber getiren Canan Toprak, Dilan'ın 'son isteğini' açıkladı.
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Ünlüler dünyasına, doğum fotoğrafçılığıyla ufak ufak giriş yapan sonra da aniden milyonların takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline gelen Dilan Polat'ın piyasaya girişi hızlı çıkışı sağlam oldu biliyorsunuz...
Kısacık bir süre içerisinde servet sahibi olup, lüks detaylarla çevrili, inanılmaz şaşalı hayatlarını yarınlar yokmuşçasına paylaşan Dilan ve Engin Polat çifti, önce halkın sonra da devletin gözüne batınca bir anda tepetaklak oldular.
MASAK raporu, mal varlıklarına el konulması vesaire derken 1 Kasım'da gözaltına alınmalarıyla ciddileşen serüven, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamarından tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı.
O günden bu yana, birkaç gün sonra cezaevindeki üçüncü aylarına girecek olan Polat çifti hakkında birçok haber duyduk. Polatların bitmek bilmeyen kaosu cezaevine girdikten sonra da bitmedi. Biteceğe benzemiyor!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, Polatlar'ın mahkemesinin 24 Ocak Çarşamba günü görüleceğini duyurmuş, ortalığı alevlendirmişti.
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Avukatları Hüseyin Kaya tutukluluğa itiraz ettiği için görülen dava Dilan Polat'ın ev hapsine geçeceği iddialarını fitilse de tutukluluklarının devamına karar verilmiş ve Polatların davasında tahliye olmadığı bildirilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat'tan yeni bir haber daha geldi, bu sefer Dilan'dan haber getirmesine alışık olduğumuz diğer arkadaşı Canan Toprak'tan!
Canan Toprak, Dilan'ın "iyi veya kötü bir şekilde benden bahsedilmesin" dediğini ve bunun "kesin isteği" olduğunu duyurdu.
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