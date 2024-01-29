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Telefon Numarasının Elden Ele Dolaştığını Öğrenip Şok Geçiren Cemal Can Canseven, Taşı Gediğine Koydu!

Telefon Numarasının Elden Ele Dolaştığını Öğrenip Şok Geçiren Cemal Can Canseven, Taşı Gediğine Koydu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.01.2024 - 02:15

Danla Bilic'e olan dostluğu sayesinde hayatımıza giren ve hemen ardından da Survivor şampiyonluğuyla gönüllerde taht kuran Cemal Can Canseven, telefon numarasının satıldığını öğrenince yaşadığı şokun ardından, olan biteni takipçileriyle paylaştı!

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Nispeten kısa bir süre önce magazin dünyasına dahil olan Cemal Can Canseven, yakışıklılığı, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla gönüllerimizde taht kurmayı başarmış isimlerden biri!

Nispeten kısa bir süre önce magazin dünyasına dahil olan Cemal Can Canseven, yakışıklılığı, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla gönüllerimizde taht kurmayı başarmış isimlerden biri!

Hayatımıza sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le giriş yapan Cemal Can'ı önce Danla'yla eğlenceli anları sayesinde tanıdık biliyorsunuz.

Hayatımıza sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le giriş yapan Cemal Can'ı önce Danla'yla eğlenceli anları sayesinde tanıdık biliyorsunuz.

Fakat Survivor'a katılıp süreç boyunca milyonları kendine hayran bırakmayı başaran Cemal Can, şampiyonluk olduktan sonra daha da popüler hale geldi.

Fakat Survivor'a katılıp süreç boyunca milyonları kendine hayran bırakmayı başaran Cemal Can, şampiyonluk olduktan sonra daha da popüler hale geldi.

O zamandan beri de sık sık gündem olan, özel hayatı da oldukça merak edilen sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi desek yalan olmaz herhalde!

O zamandan beri de sık sık gündem olan, özel hayatı da oldukça merak edilen sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi desek yalan olmaz herhalde!

Şimdi dönelim asıl konumuza! Tanımadığımız kişilere iznimiz olmadan telefon numaramızın verilmesi hiçbirimizin hoşuna gitmez değil mi?

Şimdi dönelim asıl konumuza! Tanımadığımız kişilere iznimiz olmadan telefon numaramızın verilmesi hiçbirimizin hoşuna gitmez değil mi?
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Hele bir de ünlü olduğunuzu hayal edin... Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir ekran görüntüsü paylaşan Cemal Can Canseven, telefon numarasının bir influencer tarafından hayranına satıldığını öğrenince küçük bir şok geçirdi.

Hele bir de ünlü olduğunuzu hayal edin... Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir ekran görüntüsü paylaşan Cemal Can Canseven, telefon numarasının bir influencer tarafından hayranına satıldığını öğrenince küçük bir şok geçirdi.

Bu iş hangi influencerın başının altından çıktı bilemiyoruz ama gelen mesajı tüm takipçilerine sunan Cemal Can, verilebilecek en güzel dersi yine her zamanki sempatikliğiyle verdi!

Bu iş hangi influencerın başının altından çıktı bilemiyoruz ama gelen mesajı tüm takipçilerine sunan Cemal Can, verilebilecek en güzel dersi yine her zamanki sempatikliğiyle verdi!

'Birinin izni olmadan numarasını vermemeyi öğrenemedimiz gibi satmaya başlamışız harika!' diyerek taşı gediğine koydu! Bizce az bile söyledi, siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım1

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