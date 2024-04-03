Burcu Biricik Aile Tatiline Çıktı, Sezonu Açtı: Minik Kızıyla İlk Kez Denize Girdiği Anlar Kalpleri Eritti!
Burcu Biricik Aile Tatiline Çıktı, Sezonu Açtı: Minik Kızıyla İlk Kez Denize Girdiği Anlar Kalpleri Eritti!
Minik kızını heyecanla bekleyen Burcu Biricik, sezonu ilk kez bebeğiyle açtı!
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Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran, onlarca başarılı yapımın ardından Camdaki Kız dizisindeki performansıyla kendine hepten hayran bırakan oyuncu Burcu Biricik'i tanımayanınız yoktur!
Oyunculuğu ve güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Biricik, 2014 yılından beri biricik aşkı Emre Yetkin'le evli.
Senelerdir beraber dünyayı dolaşan, yoğun tempolarına rağmen birbirlerine vakit ayırmayı hiç ihmal etmeyen ikili, buram buram samimiyet kokan pozları sayesinde en çok imrenilen ünlü çiftlerin başında geliyor!
Evliliklerin 10 yılını yalnızca birbirlerinin gözlerine bakarak geçirmeyi seçen Burcu Biricik ve Emre Yetkin, şimdilerde bir bebek bekliyor!
Geçtiğimiz günlerde çıkan hamilelik dedikodulardan sonra tüm samimiyetiyle kameralara konuşan Burcu Biricik, "bir süredir bekliyoruz kızımızı" diyerek hamile olduğunu doğrulamış, cinsiyeti de açıklayıvermişti.
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Geçtiğimiz aylarda ilk hamile pozlarını paylaşan ve bebek göbeğini bizlere gösteren Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde eşi, erkek kardeşi ve erkek kardeşinin eşiyle tatile çıktı!
Yaz sezonunu erken açmasına alıştığımız Burcu Biricik ve Emre Yetkin, bu sefer sezonu nisanda ve artı birle açtı!
Deniz kenarındaki pozlarını paylaşan Biricik, fotoğraflarına "Minikoyla ilk deniz ☀️🌸💃" notunu düştü.
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