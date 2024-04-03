Yeni Evlenen Yapışık İkizler Abby ve Brittany'nin Cinsel Hayatıyla İlgili Küçük Dilizini Yutturacak İddialar!
Yeni Evlenen Yapışık İkizler Abby ve Brittany'nin Cinsel Hayatıyla İlgili Küçük Dilizini Yutturacak İddialar!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
TLC'deki programla hayatımıza giren siyam ikizleri Abby ve Brittany, bir süredir ortalıklarda yoktu. Birkaç hafta önce yapışık ikizlerden Abby'nin evlendiği ortaya çıktı. Tek bedeni paylaşan kız kardeşlerin cinsel hayatı hakkındaki iddialar ise resmen ağızları açık bıraktı!
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TLC'deki reality şovla hayatımıza giren siyam ikizleri Abby ve Brittany'e mutlaka denk gelmişsinizdir!
Dünyada en nadir görülen yapışık ikiz tipine sahip olan kız kardeşler, aynı bedeni paylaşıyor. Yani bedenleri tek bir insan bedeni fakat iki farklı kafaları, dolayısıyla da farklı kişilikleri, istekleri ve ihtiyaçları var!
Daha önce bir gün aile kurmak istediklerini belirten ikizler, "Evet, bir gün anne olacağız ama bunun nasıl olacağı hakkında henüz konuşmak istemiyoruz" demişlerdi.
Fakat uzun bir süredir ortalıkta gözükmeyen ikizlerden geçtiğimiz günlerde bir video geldi. Abby ve Brittany'nin Josh'la düğün dansını gösteren video sayesinde siyam ikizlerinin evlendiğini öğrendik!
Fakat sonradan eski asker Josh'la evlenenin yalnızca Abby olduğu ortaya çıktı, e haliyle sosyal medyada birçok iddia dolanmaya başladı.
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Aynı bedeni paylaşan ikizlerin attığı iddia edilen bir tweet resmen viral oldu!
İkizlerin herkes sorduğu için açıklıyoruz diyerek, "Evet kocamla seks yapıyorum, evet onun üstüne de çıkıyorum altında da yatıyorum. Evet, kız kardeşim de yanımda oluyor ve tek vücutta aynı anda orgazm oluyoruz ama ben kocamla beraber olurken, Brittany genelde kitap okuyor ya da podcast dinleyerek o zevki aklından çıkarıyor" duyurusunda bulunduğu iddia edildi.
Konuyla ilgili ikizlerden herhangi bir açıklama gelmedi. Yani cinsel hayatlarının detaylarını gerçekten de paylaştılar mı orası muamma! Fakat Daily Mail'in haberine göre bu tarz yapışık ikiz vakalarında konuyla ilgili benzer açıklamalar daha önce yapılmış!
Abby ve Brittany vakası çok nadir görülenlerden olduğu için net bir açıklama sunmamakla beraber, yapışık ikizleri inceleyen doktorlar Abby ve Brittany gibi aynı kan akışını ve bel altındaki tüm organları paylaşan vakalarda ikizler aynı cinsel organı, aynı sinirleri, kasları ve kan damarları paylaştığı için her ikisinin de aynı anda orgazm yaşayacağını öne sürmüş!
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