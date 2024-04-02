Petek Dinçöz Estetik Furyasına Annesini de Sürükledi: Annesi Gitti Başka Bir Kadın Geldi!
Petek Dinçöz Estetik Furyasına Annesini de Sürükledi: Annesi Gitti Başka Bir Kadın Geldi!
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, annesini de estetik furyasına dahil etti. Yüz gerdirme ameliyatı olan annesinin önceki ve sonraki hali resmen şok geçirtti!
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Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden olan Petek Dinçöz'ü tanıyorsunuzdur!
Dinçöz, 2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirdiğinde yeniden gündem olmuştu hatırlarsanız.
Kısa bir süre sonra ise bir bomba daha patlatmıştı kendisi. Boşandıktan birkaç ay sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'a gönlünü yeniden kaptıran Dinçöz, beklemenin anlamsız olduğuna karar verip hemencecik ikinci düğününü de yapmıştı.
Hayatımıza duru güzelliğiyle giren şarkıcı, zaman içerisinde çok değişti. Şimdilerde herkesin birbirine benzemesine sebep olan estetik furyasına dahil olalı çok oldu anlayacağınız...
Fakat asıl beklenmedik hamle geçtiğimiz saatlerde geldi. Petek Dinçöz kendisinin değişmesine sebep olan herhangi bir müdahaleyle değil annesi Esra Süay Toğuş'un değişimiyle gündeme oturdu!
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Petek Dinçöz annesini de estetik furyasına sürüklemesi üzerine Esra Süay Toğuş, yüz gerdime ameliyatı oldu.
Kızıyla aynı yaşta gibi gözüken Esra Süay Toğuş'un inanılmaz değişimi ortalığı ayağa kaldırdı!
Buyurun önce Dinçöz'ün annesinin @i_likechoas hesabı tarafından paylaşılan değişim videosuna beraber bakalım!
Sonra da yorumlara bakalım... 👇
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yüzüne gerdire gerdire uzaylılara dönmüş 😂😂
Allah akıl versin, gerdirmişte ne olmuş bu yaştan sonra.. yüz gergin genç ama vücut organlar yaşlı..yüz estetik yapınca ömür çogalmiyor..herkesi kendilerine ... Devamını Gör
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