Hamilelikte Son Ayına Giren Karnı Burnunda Eda Ece'den Seçim Sonuçlarına Göndermeli Poz!
Hamilelikte Son Ayına Giren Karnı Burnunda Eda Ece'den Seçim Sonuçlarına Göndermeli Poz!
Hamileliğin son ayına giren Eda Ece, seçim sonucuna göndermeli pozunu paylaştı. Hem son halini gösterdi hem de sevincini vurguladı!
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Uzun süredir hayatımızda olan Eda Ece, doğallığı, samimi halleri ve duru güzelliğiyle öne çıkan isimlerden!
"Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteriyle hepimizin gönlüne taht kuran güzel oyuncu, şimdilerde annelik müessesine hazırlanıyor biliyorsunuz.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında, uzun senelerdir beraber olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece, düğünden kısa bir süre sonra müjdeli haberi vermişti.
Zaman içerisinde bir kızı olacağını öğrendiğimiz Eda Ece'den hem hamileliğine dair hem de bebeğine dair türlü türlü açıklamalar geldi.
Saçlarının gürleşmesini takipçi annelerine soran, kahvaltı niyetine yediği sütlü nuriyeleri paylaşan ve yeni nesil bebek isimlerinden haz etmediğini belirten Eda Ece, en son kızının dövme yaptırmasını ve saçını boyatmasını istemediğini söylediği açıklamasıyla gündem olmuştu.
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Geçtiğimiz saatlerde Eda Ece'den minik kızına dair bir paylaşım daha geldi. Seçim sonucuna sevincini "Son ayıma girdim gelecek nesillere umutla 😂🇹🇷❤️" notuyla paylaştı. Kızı için de "danahan uyutmuyor" dedi!
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