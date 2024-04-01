Boşanmanın Arkasındaki Büyük Sır Perdesi Aralandı: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yi Aldattığı Ortaya Çıktı!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaklaşık dokuz ay önce sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdığında çiftin neden boşanmaya karar verdiği büyük bir sır perdesi olarak kalmıştı. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın haberine göre ikilinin boşanma nedeni nihayet ortaya çıktı. Üstelik pek de kaossuz bir boşanma sebebi değil bu...