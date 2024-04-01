Boşanmanın Arkasındaki Büyük Sır Perdesi Aralandı: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yi Aldattığı Ortaya Çıktı!
Boşanmanın Arkasındaki Büyük Sır Perdesi Aralandı: Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yi Aldattığı Ortaya Çıktı!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaklaşık dokuz ay önce sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdığında çiftin neden boşanmaya karar verdiği büyük bir sır perdesi olarak kalmıştı. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın haberine göre ikilinin boşanma nedeni nihayet ortaya çıktı. Üstelik pek de kaossuz bir boşanma sebebi değil bu...
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2015 yılında sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın rüya gibi bir evlilik yaşadığına inanıyorduk.
Düvenci ve Şakrak, yıllar boyu süren evliliklerinde çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kurmuş, herkesin gıpta ettiği bir aile haline gelmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında sonlanan ve 8 yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerine yaptıkları jestler ve duygu dolu sözlerle aşkın tarifini baştan yazan çiftin boşanması küçük bir şok etkisi yaratmıştı haliyle...
Sinyaller vardı evet ama kimse bu aşkın boşanmayla sonuçlanacağını beklememişti. Fakat olan oldu yollarını ayıran çift, birbiriyle ilgili oldukça mesafeli açıklamalarda bulundu ve konuyu keskin bir dille kapattı.
Derken ilk sinyal Ceyda Düvenci'den geldi. Sibel Arna'ya verdiği röportajda "tabii ki aşık olacağım, daha 46 yaşındayım" sözleriyle dikkat çeken Ceyda Düvenci'nin hayatında yeni biri olup olmadığı merak konusu olmuştu.
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Çok geçmeden de sahiden öyle olduğu ortaya çıktı! Ceyda Düvenci'nin eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ceyda Düvenci de doğruladı!
Hatta çiçeği burnunda çiftten ilk kare de seçim gecesinde gelmişti. Böylelikle Ceyda Düvenci yeni aşkını resmi olarak duyurmuş oldu!
Ceyda Düvenci hayatına devam ediyor yorumları yağıyordu ki geçtiğimiz dakikalarda golü hiç beklemediğimiz yerden yedik! Gazeteci Seyhan Erdağ'ın yönetimindeki Taze Magazin'in özel haberiyle Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak aşkını bitiren şeyin başka bir kadın olduğu iddia edildi.
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Seyhan Erdağ'ın iddiasına göre Bülent Şakrak, meslektaşı Esra Akpınar'la evliyken yakınlaşmış ve Ceyda Düvenci'ye de boşanmak istediğini söylemiş...
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Ayrıca dizi sektöründeki ikiliye yakın çevre, birlikte görünmeseler de Esra Akpınar ve Bülent Şakrak'ın hala beraber olduğunu söylüyormuş. Yani anlayacağınız boşanmadan önce alevlenen aşk doludizgin devam ediyormuş meğer!
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