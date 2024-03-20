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Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkı Güçlü Mete ile İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı

Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkı Güçlü Mete ile İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 11:29

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dillere desten evliliği, 8 ay önce noktalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Sürpriz ilişkide ayrıca bazı şaşırtan detaylar da gözden kaçmadı.

Kaynak: Hürriyet / Mehmet Üstündağ

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Geçen sene magazin dünyasının en sevilen çifti anketi yapılsa, herhalde Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak birinci sıraya oynardı.

Geçen sene magazin dünyasının en sevilen çifti anketi yapılsa, herhalde Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak birinci sıraya oynardı.

Fakat gelin görün ki yaklaşık 8 ay önce durum tamamen değişti. 2014 yılında evlenen ünlü çift, boşanma iddialarının ardından tek celsede ilişkilerini noktaladı.

Düvenci ve Şakrak, yıllar boyu süren evliliklerinde çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kurmuş, herkesin gıpta ettiği bir aile haline gelmişti.

Düvenci ve Şakrak, yıllar boyu süren evliliklerinde çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kurmuş, herkesin gıpta ettiği bir aile haline gelmişti.

Gerek sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarda gerek birbirlerine bakışlarında, aşk kokusu burnumuza kadar geliyordu desek yeridir...

Boşanmanın ardından her iki isim de bazı açıklamalarda bulunmuş, özellikle Ceyda Düvenci bu süreçten "iyileşme süreci" diyerek bahsetmişti.

Boşanmanın ardından her iki isim de bazı açıklamalarda bulunmuş, özellikle Ceyda Düvenci bu süreçten "iyileşme süreci" diyerek bahsetmişti.

O günlerde medyadan uzak kalan ikili, daha sonra programlarının da başlamasıyla bazı açıklamalarda bulundu. Haliyle herkesin en çok merak ettiği konu da, ilişkileri olmuştu.

Ceyda Düvenci, özellikle Sibel Arna'nın programında söylediği "tabii ki aşık olacağım, daha 46 yaşındayım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Ceyda Düvenci, özellikle Sibel Arna'nın programında söylediği "tabii ki aşık olacağım, daha 46 yaşındayım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Aşka kapılarını kapatmadığını söyleyen Ceyda Düvenci, kısa süre içerisinde bu cevabıyla herkesi şaşırtmış, daha sonra aynı programa katılan Bülent Şakrak'a da aynı soru yöneltilmişti.

Tüm bu yaşananların üzerine geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların üzerine geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

HaberTürk'ün aktardığına göre, Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete, yepyeni bir ilişkiye başladı.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk haberinin ardından, ikilinin geçmişi de masaya yatırılmaya başlandı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk haberinin ardından, ikilinin geçmişi de masaya yatırılmaya başlandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ, 'Aşk haberi kafaları karıştırdı' diyerek Ceyda Düvenci ve Güçlü Mehmet'in ilişkisine dair bazı detayları ortaya çıkardı. 

Buna göre, Ceyda Düvenci ve Güçlü Mehmet, uzun yıllardır Kafa Radyo'da program yapıyorlar, haliyle uzun yıllardır birbirlerini tanıyorlar.

Ceyda Düvenci'nin tanıdığı bir kişi daha var ki, yeni aşkı Güçlü Mehmet'in eski eşi Ebru Cündübeyoğlu'ndan başkası değil!

Ceyda Düvenci'nin tanıdığı bir kişi daha var ki, yeni aşkı Güçlü Mehmet'in eski eşi Ebru Cündübeyoğlu'ndan başkası değil!

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin ilişkisi, 2022 yılında ise 19 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak tek celsede boşanmıştı.

Çiftin ilişkisi, 2022 yılında ise 19 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak tek celsede boşanmıştı.

Boşanma kararı aldıklarını duyana kadar, ünlü çiftimizin ilişkilerinde yaşanan problemler, magazin dünyasına yansımamıştı...

İşin bir diğer ilginç tarafı ise Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete'nin eşini paylaştığı fotoğrafları zamanında beğenmiş olması.

İşin bir diğer ilginç tarafı ise Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete'nin eşini paylaştığı fotoğrafları zamanında beğenmiş olması.

İki ünlü ismin Instagram'da hala birbirlerini takip ediyor olması da cabası!

İki ünlü ismin Instagram'da hala birbirlerini takip ediyor olması da cabası!

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