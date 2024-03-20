Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkı Güçlü Mete ile İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Ceyda Düvenci'nin Yeni Aşkı Güçlü Mete ile İlgili Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dillere desten evliliği, 8 ay önce noktalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Sürpriz ilişkide ayrıca bazı şaşırtan detaylar da gözden kaçmadı.
Kaynak: Hürriyet / Mehmet Üstündağ
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Geçen sene magazin dünyasının en sevilen çifti anketi yapılsa, herhalde Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak birinci sıraya oynardı.
Düvenci ve Şakrak, yıllar boyu süren evliliklerinde çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kurmuş, herkesin gıpta ettiği bir aile haline gelmişti.
Boşanmanın ardından her iki isim de bazı açıklamalarda bulunmuş, özellikle Ceyda Düvenci bu süreçten "iyileşme süreci" diyerek bahsetmişti.
Ceyda Düvenci, özellikle Sibel Arna'nın programında söylediği "tabii ki aşık olacağım, daha 46 yaşındayım" sözleriyle dikkat çekmişti.
Tüm bu yaşananların üzerine geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
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Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk haberinin ardından, ikilinin geçmişi de masaya yatırılmaya başlandı.
Ceyda Düvenci'nin tanıdığı bir kişi daha var ki, yeni aşkı Güçlü Mehmet'in eski eşi Ebru Cündübeyoğlu'ndan başkası değil!
Çiftin ilişkisi, 2022 yılında ise 19 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak tek celsede boşanmıştı.
İşin bir diğer ilginç tarafı ise Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete'nin eşini paylaştığı fotoğrafları zamanında beğenmiş olması.
İki ünlü ismin Instagram'da hala birbirlerini takip ediyor olması da cabası!
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