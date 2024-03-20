Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem Yıllar Sonra Türkiye'ye Döndü: Türkiye Yükselen Bir Değer
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem Yıllar Sonra Türkiye'ye Döndü: Türkiye Yükselen Bir Değer
Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu. Barbie olarak anılan Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem de güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınan İpek Erdem, Türkiye'ye döndü.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre Erdem, Türkiye'nin değerini anladığını belirtti.
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2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, ekranlara damgasını vurmuştu.
Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi da 'Barbie' lakaplı Gamze olmuştu.
İpek Erdem, Hayat Bilgisi'nin sona ermesinin ardından pek çok farklı projede yer aldı.
Ünlü oyuncu, kariyerini ise yurt dışında devam ettirmek istemiş ve geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınmıştı.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre İpek Erdem, 4 yılın ardından Türkiye'ye döndü.
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Taş yerinde ağırdır diyerek ülkemize geri döndüğünü söyleyen İpek Erdem, "ülke olarak kendi değerimizi bilmiyoruz" dedi.
İpek Erdem, yurt dışında da Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyerek kültürümüze dikkat çekti.
Bakalım kendisini yeni projelerde görecek miyiz?
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