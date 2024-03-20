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Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem Yıllar Sonra Türkiye'ye Döndü: Türkiye Yükselen Bir Değer

Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem Yıllar Sonra Türkiye'ye Döndü: Türkiye Yükselen Bir Değer

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 09:50

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu. Barbie olarak anılan Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem de güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınan İpek Erdem, Türkiye'ye döndü. 

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre Erdem, Türkiye'nin değerini anladığını belirtti.

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2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, ekranlara damgasını vurmuştu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Hayat Bilgisi, ekranlara damgasını vurmuştu.

Başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla izleyenlerin dikkatini çeken Hayat Bilgisi, 3 sene boyunca yayınlanmıştı. Dizinin kadrosunda Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdem, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimler yer alıyordu.

Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi da 'Barbie' lakaplı Gamze olmuştu.

Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi da 'Barbie' lakaplı Gamze olmuştu.

Barbie Gamze, dizinin en güzel karakterlerinden birisi olarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem'in yıldızı da böylece parlamış oldu.

İpek Erdem, Hayat Bilgisi'nin sona ermesinin ardından pek çok farklı projede yer aldı.

İpek Erdem, Hayat Bilgisi'nin sona ermesinin ardından pek çok farklı projede yer aldı.

Hayat Bilgisi'nde elde ettiği başarının ardından dönemin en başarılı dizilerinde yer almaya başlayan ünlü isim, Elveda Rumeli, Çıplak, Lale Devri ve Kuzgun gibi dizilerde rol aldı.

Ünlü oyuncu, kariyerini ise yurt dışında devam ettirmek istemiş ve geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınmıştı.

Ünlü oyuncu, kariyerini ise yurt dışında devam ettirmek istemiş ve geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınmıştı.

2019 yılında Kuzgun'un sona ermesiyle, Paris'e taşınma kararı alan Erdem, 4 yıl boyunca yurt dışında projelerini sürdürdü.

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre İpek Erdem, 4 yılın ardından Türkiye'ye döndü.

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun aktardığına göre İpek Erdem, 4 yılın ardından Türkiye'ye döndü.

Ülkesinin değerini anladığını söyleyen oyuncu, 'Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer.' ifadelerine yer verdi.

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Taş yerinde ağırdır diyerek ülkemize geri döndüğünü söyleyen İpek Erdem, "ülke olarak kendi değerimizi bilmiyoruz" dedi.

Taş yerinde ağırdır diyerek ülkemize geri döndüğünü söyleyen İpek Erdem, "ülke olarak kendi değerimizi bilmiyoruz" dedi.

Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke bilindiğimizi söyleyen İpek Erdem, ülke olarak ise kendi değerimizi bilmediğimizin altını çizdi.

İpek Erdem, yurt dışında da Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyerek kültürümüze dikkat çekti.

İpek Erdem, yurt dışında da Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyerek kültürümüze dikkat çekti.

'Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz...'

Bakalım kendisini yeni projelerde görecek miyiz?

Bakalım kendisini yeni projelerde görecek miyiz?

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