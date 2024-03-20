Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem Yıllar Sonra Türkiye'ye Döndü: Türkiye Yükselen Bir Değer

'Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz...'