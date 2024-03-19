Babalarının Mini Birer Kopyası Olan Karan ve Kerem Özçivit'in Kariyeri Şimdiden Belli Olmaya Başlamış
Babalarının Mini Birer Kopyası Olan Karan ve Kerem Özçivit'in Kariyeri Şimdiden Belli Olmaya Başlamış
Burak Özçivit, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri hiç şüphesiz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, son zamanlarda özellikle oğulları Karan ve Kerem'in kendisine benzerliği ile adından söz ettiriyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, babalarının kopyası olan Karan ve Kerem Özçivit'in kariyeri de şimdiden şekillenmeye başlamış!
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Burak Özçivit, bugüne kadar rol aldığı yapımlarla hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.
Öyle ki Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aştı, kendisini ülkemizin en popüler isimlerinden birisi haline getirdi.
Özçivit'in bugüne kadar rol aldığı dizilerin en sevilenlerinden biri de Çalıkuşu olmuştu.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ilk oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldı.
2023 yılında dünyaya gelen Kerem'i ise 1 yaşına girdiği gün ilk kez gördük. Tabii Kerem'in de hem babasının hem abisinin kopyası olması, herkesi şaşırtmıştı.
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Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Burak Özçivit son yaptığı açıklamalarda ailesine ne kadar önem verdiğini belirtti.
Burak Özçivit, oğlu Karan ve Kerem'in şimdiden kendisiyle sık sık sete geldiğini belirterek çekim ortamını gördüklerini söyledi.
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