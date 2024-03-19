Babalarının Mini Birer Kopyası Olan Karan ve Kerem Özçivit'in Kariyeri Şimdiden Belli Olmaya Başlamış

Burak Özçivit, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri hiç şüphesiz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, son zamanlarda özellikle oğulları Karan ve Kerem'in kendisine benzerliği ile adından söz ettiriyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, babalarının kopyası olan Karan ve Kerem Özçivit'in kariyeri de şimdiden şekillenmeye başlamış!