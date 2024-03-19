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Babalarının Mini Birer Kopyası Olan Karan ve Kerem Özçivit'in Kariyeri Şimdiden Belli Olmaya Başlamış

Babalarının Mini Birer Kopyası Olan Karan ve Kerem Özçivit'in Kariyeri Şimdiden Belli Olmaya Başlamış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 18:55

Burak Özçivit, Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri hiç şüphesiz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, son zamanlarda özellikle oğulları Karan ve Kerem'in kendisine benzerliği ile adından söz ettiriyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, babalarının kopyası olan Karan ve Kerem Özçivit'in kariyeri de şimdiden şekillenmeye başlamış!

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Burak Özçivit, bugüne kadar rol aldığı yapımlarla hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

Burak Özçivit, bugüne kadar rol aldığı yapımlarla hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

Ülkemizin en popüler isimlerinden olan Burak Özçivit, şu sıralar Kuruluş Osman'da yer alıyor. Her hafta izleyenlerin karşısına çıkan ünlü isim, bugüne kadar pek çok yapımda başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla adından söz ettirdi.

Öyle ki Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aştı, kendisini ülkemizin en popüler isimlerinden birisi haline getirdi.

Öyle ki Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını aştı, kendisini ülkemizin en popüler isimlerinden birisi haline getirdi.

Yurt dışında milyonlarca kişi tarafından takip edilen ünlü ismin yer aldığı diziler de, yabancı kişiler tarafından ilgiyle izleniyor. Özçivit, sık sık yurt dışındaki programlarda boy gösteriyor haliyle.

Son olarak Rusya'ya giden Özçivit'in katıldığı etkinliğin bilet fiyatları epey yüksekti;

Özçivit'in bugüne kadar rol aldığı dizilerin en sevilenlerinden biri de Çalıkuşu olmuştu.

Özçivit'in bugüne kadar rol aldığı dizilerin en sevilenlerinden biri de Çalıkuşu olmuştu.

Çalıkuşu, Özçivit'in kariyerinde olduğu kadar, özel hayatında da büyük gelişmelere yol açmıştı. Özçivit, dizide partneri Fahriye Evcen ile aşk yaşamaya başlamış, aşklarını ise 2017 yılında evlilik ile taçlandırmışlardı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ilk oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ilk oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldı.

Karan'ı ilk gördüğümüzde, kendisinin babasının bir kopyası olduğunu düşünmeden edememiştik!

2023 yılında dünyaya gelen Kerem'i ise 1 yaşına girdiği gün ilk kez gördük. Tabii Kerem'in de hem babasının hem abisinin kopyası olması, herkesi şaşırtmıştı.

2023 yılında dünyaya gelen Kerem'i ise 1 yaşına girdiği gün ilk kez gördük. Tabii Kerem'in de hem babasının hem abisinin kopyası olması, herkesi şaşırtmıştı.

Fahriye Evcen'in paylaşımlarında bugüne kadar çekirdek ailenin birbirinden güzel, birbirinden tatlı pozlarını gördük.

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Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Burak Özçivit son yaptığı açıklamalarda ailesine ne kadar önem verdiğini belirtti.

Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Burak Özçivit son yaptığı açıklamalarda ailesine ne kadar önem verdiğini belirtti.

Çok fazla boş zamanı olmadığını belirten ünlü isim, geri kalan vaktini ailesine, çocuklarına ve sevdiklerine ayırdığının altını çizdi. Özçivit, 'aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri' diyerek hayatındaki en önemli değerinin ailesi olduğunu belirtti.

Burak Özçivit, oğlu Karan ve Kerem'in şimdiden kendisiyle sık sık sete geldiğini belirterek çekim ortamını gördüklerini söyledi.

Burak Özçivit, oğlu Karan ve Kerem'in şimdiden kendisiyle sık sık sete geldiğini belirterek çekim ortamını gördüklerini söyledi.

Oyuncu olmak isterlerse destek olacağını söyleyen Özçivit, çocuklarıyla ilgili fazla plan yapmadığını da belirtti. 'Kendi işimle baktığımda ne kadar plan yaptıysam hayat beni başka yerlere götürdü.' diyen ünlü isim, çocuklarına ne olursa olsun destek olacağını söyledi.

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