Rıza Kocaoğlu'nun Oyuncu Kardeşi Gözde Kocaoğlu Ağabeyinin Doğum Gününü Duygusal Bir Notla Kutladı!
Rıza Kocaoğlu'nun Oyuncu Kardeşi Gözde Kocaoğlu Ağabeyinin Doğum Gününü Duygusal Bir Notla Kutladı!
Yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, sosyal medya hesabından ağabeyinin doğum gününü çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşarak kutladı.
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‘Aşk Laftan Anlamaz’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ ve ‘Babil’ gibi dizilerde rol alan Gözde Kocaoğlu, başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakıyor.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki çalkantılı süreçle de bir dönem gündeme gelen Gözde Kocaoğlu, 2021 yılında boşanmıştı.
Uzun süredir aşk yaşadığı Demir Yağmur ile 2015 yılında evlenmiş, 2018 yılında ise çiftin bir kızı olmuştu. Ancak ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fazla uzun sürmemişti..
Çocuğun velayeti annesinde kalırken çift 10 dakikalık bir duruşma sonrasında anlaşmalı olarak boşanmışlardı.
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi olan Gözde Kocaoğlu 45 yaşında giren ağabeyinin doğum gününü yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Çocukluk yıllarından duygusal kareler paylaştı.👇
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Ağabeyine olan hislerini duygu dolu sözlerle paylaştı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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