Güçlerini Birleştiren Kız Anneleri Eda Ece ve Aslı Enver Herkesin Yeni Favori İkilisi Oldu
Güçlerini Birleştiren Kız Anneleri Eda Ece ve Aslı Enver Herkesin Yeni Favori İkilisi Oldu
Kız anneleri olarak arkadaşlıklarında bir başka seviyeye yükselen Aslı Enver ve Eda Ece ikilisini sosyal medya kullanıcıları da çok sevdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir yanda dünyalar tatlısı Elay'ın annesi Aslı Enver, bir yanda da kız annesi olmaya gün sayan Eda Ece...
Yakın arkadaş olan ünlü iki oyuncu, kız annesi unvanlarını da alarak arkadaşlıklarında başka bir seviyeye atladı!
Geçtiğimiz ay Eda Ece, en büyük desteği dostu ve komşusu Enver'den aldığını söylemişti.
Ünlü oyunculardan gelen bir poz, "Bu ikili Seda Sayan ve Safiye Soyman'ı tahtından eder!" yorumları aldı.
Eda Ece bu pozu "Kız anneleri klüp üyeleri" notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkiliyi yan yana görenler çok mutlu oldu!
Umarız bu güzel dostları daha sık yan yana görürüz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda