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Güçlerini Birleştiren Kız Anneleri Eda Ece ve Aslı Enver Herkesin Yeni Favori İkilisi Oldu

Güçlerini Birleştiren Kız Anneleri Eda Ece ve Aslı Enver Herkesin Yeni Favori İkilisi Oldu

aslı enver
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.03.2024 - 21:02

Kız anneleri olarak arkadaşlıklarında bir başka seviyeye yükselen Aslı Enver ve Eda Ece ikilisini sosyal medya kullanıcıları da çok sevdi!

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Bir yanda dünyalar tatlısı Elay'ın annesi Aslı Enver, bir yanda da kız annesi olmaya gün sayan Eda Ece...

Bir yanda dünyalar tatlısı Elay'ın annesi Aslı Enver, bir yanda da kız annesi olmaya gün sayan Eda Ece...

Yakın arkadaş olan ünlü iki oyuncu, kız annesi unvanlarını da alarak arkadaşlıklarında başka bir seviyeye atladı!

Yakın arkadaş olan ünlü iki oyuncu, kız annesi unvanlarını da alarak arkadaşlıklarında başka bir seviyeye atladı!

Geçtiğimiz ay Eda Ece, en büyük desteği dostu ve komşusu Enver'den aldığını söylemişti.

Geçtiğimiz ay Eda Ece, en büyük desteği dostu ve komşusu Enver'den aldığını söylemişti.

Şu an Aslı’dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…

Ünlü oyunculardan gelen bir poz, "Bu ikili Seda Sayan ve Safiye Soyman'ı tahtından eder!" yorumları aldı.

Ünlü oyunculardan gelen bir poz, "Bu ikili Seda Sayan ve Safiye Soyman'ı tahtından eder!" yorumları aldı.

Eda Ece bu pozu "Kız anneleri klüp üyeleri" notuyla paylaştı.

Eda Ece bu pozu "Kız anneleri klüp üyeleri" notuyla paylaştı.
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İkiliyi yan yana görenler çok mutlu oldu!

İkiliyi yan yana görenler çok mutlu oldu!
www.instagram.com

Umarız bu güzel dostları daha sık yan yana görürüz...

Umarız bu güzel dostları daha sık yan yana görürüz...

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