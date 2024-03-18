Rapçi Lil Zey'in Bir Kullanıcıya Yağdırdığı Homofobik ve Küfürlü Yorumlar Tepkilerin Odağında
Rapçi Lil Zey'in Bir Kullanıcıya Yağdırdığı Homofobik ve Küfürlü Yorumlar Tepkilerin Odağında
Ünlü rapçi Lil Zey daha önce Andrew Tate hakkında yaptığı bir paylaşımla tepkilerin hedefi olmuştu. Rapçi isim şimdi de bir kullanıcıya yaptığı küfür ve hakaret dolu yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü rapçi Lil Zey'i tanıyanlarınız vardır: Tanımayanlarınız için, kendisi en son Ezhel ile yaptığı düet ile epey ses getirdi.
Lil Zey, daha önce insan kaçakçısı ve tecavüzcü Andrew Tate için 'Babam' tanımını kullanmasıyla tepkilerin odağı olmuştu.
Rapçi isim şimdi de bir kullanıcının TikTok videosuna yaptığı küfürlü ve homofobik yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.
Lil Zey'in nedeni anlaşılmayan nefreti ve homofobik yorumları epey tepki aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda