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Rapçi Lil Zey'in Bir Kullanıcıya Yağdırdığı Homofobik ve Küfürlü Yorumlar Tepkilerin Odağında

Rapçi Lil Zey'in Bir Kullanıcıya Yağdırdığı Homofobik ve Küfürlü Yorumlar Tepkilerin Odağında

Ezhel
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.03.2024 - 19:14

Ünlü rapçi Lil Zey daha önce Andrew Tate hakkında yaptığı bir paylaşımla tepkilerin hedefi olmuştu. Rapçi isim şimdi de bir kullanıcıya yaptığı küfür ve hakaret dolu yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.

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Ünlü rapçi Lil Zey'i tanıyanlarınız vardır: Tanımayanlarınız için, kendisi en son Ezhel ile yaptığı düet ile epey ses getirdi.

Ünlü rapçi Lil Zey'i tanıyanlarınız vardır: Tanımayanlarınız için, kendisi en son Ezhel ile yaptığı düet ile epey ses getirdi.

Lil Zey, daha önce insan kaçakçısı ve tecavüzcü Andrew Tate için 'Babam' tanımını kullanmasıyla tepkilerin odağı olmuştu.

Lil Zey, daha önce insan kaçakçısı ve tecavüzcü Andrew Tate için 'Babam' tanımını kullanmasıyla tepkilerin odağı olmuştu.

Detaylar:

Yine geçtiğimiz ay suratını asık gördüğü dinleyicisini uyarma şekliyle de kafaları karıştırmıştı.

Rapçi isim şimdi de bir kullanıcının TikTok videosuna yaptığı küfürlü ve homofobik yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.

Rapçi isim şimdi de bir kullanıcının TikTok videosuna yaptığı küfürlü ve homofobik yorumlarla sosyal medyanın gündemine geldi.

Lil Zey'in nedeni anlaşılmayan nefreti ve homofobik yorumları epey tepki aldı.

Lil Zey'in nedeni anlaşılmayan nefreti ve homofobik yorumları epey tepki aldı.
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