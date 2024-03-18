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Kanye West'in Bianca Censori'yi, Eski Eşi Kim Kardashian'a İnat Müstehcen Giydirdiği İddia Edildi

Kanye West'in Bianca Censori'yi, Eski Eşi Kim Kardashian'a İnat Müstehcen Giydirdiği İddia Edildi

Kim Kardashian Kanye West
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.03.2024 - 17:04

Kanye West ile çıkmaya başladığından beri tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca'nın West tarafından zorla müstehcen giydirildiği daha önce yakın kaynaklar tarafından ileri sürülmüştü. Şimdi de PR uzmanlarının görüşüne göre, West'in Bianca'yı yarı çıplak giydirmesinin arkasında Kim Kardashian'a duyduğu bir kin yatıyor.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/k...
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Kanye West ve Kim Kardashian olaylı bir şekilde boşanmış olsa da çocukları hatırına görüşmeyi sürdürüyor.

Kanye West ve Kim Kardashian olaylı bir şekilde boşanmış olsa da çocukları hatırına görüşmeyi sürdürüyor.

Olaylı dediysek yine Kanye yüzünden! Kim'e dönmesi için önce yalvarıp sonra agresifleşen Kanye, yine bu süreçte yapmadığını bırakmamıştı.

Sonunda Kim'i rahat bırakan Kanye, aşkı mimar Bianca Censori'de bulmuştu: Bianca'nın Kim'e olan benzerliği de dikkatleri çekmedi değil...

Sonunda Kim'i rahat bırakan Kanye, aşkı mimar Bianca Censori'de bulmuştu: Bianca'nın Kim'e olan benzerliği de dikkatleri çekmedi değil...

Ancak Kanye ile çıkmaya başladıktan sonra tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca, doğru dürüst kıyafet giyinmez oldu.

Ancak Kanye ile çıkmaya başladıktan sonra tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca, doğru dürüst kıyafet giyinmez oldu.

Akıllara "Nerede o eski Bianca?" sorusu düşmedi değil:

Bir de Kanye West'in eşi Bianca'yı zorla müstehcen giydirdiği iddiası yabancı basını epey çalkalamıştı.

Bir de Kanye West'in eşi Bianca'yı zorla müstehcen giydirdiği iddiası yabancı basını epey çalkalamıştı.

Üstüne Kanye'nin eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşması iddiaları güçlendirdi.

PR uzmanları ise Kanye'nin büyük oyununu gördü: PR uzmanı Mark Borkowski, Kanye'nin yeni eşini, eski eşine inat giydirdiğini söyledi.

PR uzmanları ise Kanye'nin büyük oyununu gördü: PR uzmanı Mark Borkowski, Kanye'nin yeni eşini, eski eşine inat giydirdiğini söyledi.
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Kanye, Bianca'yı eski eşi Kim Kardashian'ı magazinde gölgelemesi için provakatif giydiriyor.

Kanye, Bianca'yı eski eşi Kim Kardashian'ı magazinde gölgelemesi için provakatif giydiriyor.

Uzmanlar, West ve Bianca'nın internette viral olmak için birlikte çok konuşulan kıyafet seçimleri yaptığını söylüyor.

Uzmanlar, West ve Bianca'nın internette viral olmak için birlikte çok konuşulan kıyafet seçimleri yaptığını söylüyor.

Borkowski, "Kanye internettekilerin öfkesini anlıyor ve viral olmaya çalışıyor" şeklinde açıkladı.

Borkowski, "Kanye internettekilerin öfkesini anlıyor ve viral olmaya çalışıyor" şeklinde açıkladı.

Yani gelen her kötü yorum Kanye'nin işine yarıyor denebilir. Sizin düşünceleriniz neler?

Yani gelen her kötü yorum Kanye'nin işine yarıyor denebilir. Sizin düşünceleriniz neler?

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