Kanye West'in Bianca Censori'yi, Eski Eşi Kim Kardashian'a İnat Müstehcen Giydirdiği İddia Edildi
Kanye West'in Bianca Censori'yi, Eski Eşi Kim Kardashian'a İnat Müstehcen Giydirdiği İddia Edildi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/k...
Kanye West ile çıkmaya başladığından beri tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca'nın West tarafından zorla müstehcen giydirildiği daha önce yakın kaynaklar tarafından ileri sürülmüştü. Şimdi de PR uzmanlarının görüşüne göre, West'in Bianca'yı yarı çıplak giydirmesinin arkasında Kim Kardashian'a duyduğu bir kin yatıyor.
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Kanye West ve Kim Kardashian olaylı bir şekilde boşanmış olsa da çocukları hatırına görüşmeyi sürdürüyor.
Sonunda Kim'i rahat bırakan Kanye, aşkı mimar Bianca Censori'de bulmuştu: Bianca'nın Kim'e olan benzerliği de dikkatleri çekmedi değil...
Ancak Kanye ile çıkmaya başladıktan sonra tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca, doğru dürüst kıyafet giyinmez oldu.
Bir de Kanye West'in eşi Bianca'yı zorla müstehcen giydirdiği iddiası yabancı basını epey çalkalamıştı.
PR uzmanları ise Kanye'nin büyük oyununu gördü: PR uzmanı Mark Borkowski, Kanye'nin yeni eşini, eski eşine inat giydirdiğini söyledi.
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Kanye, Bianca'yı eski eşi Kim Kardashian'ı magazinde gölgelemesi için provakatif giydiriyor.
Uzmanlar, West ve Bianca'nın internette viral olmak için birlikte çok konuşulan kıyafet seçimleri yaptığını söylüyor.
Borkowski, "Kanye internettekilerin öfkesini anlıyor ve viral olmaya çalışıyor" şeklinde açıkladı.
Yani gelen her kötü yorum Kanye'nin işine yarıyor denebilir. Sizin düşünceleriniz neler?
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