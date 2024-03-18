Kanye West'in Bianca Censori'yi, Eski Eşi Kim Kardashian'a İnat Müstehcen Giydirdiği İddia Edildi

Kanye West ile çıkmaya başladığından beri tarzında görülmemiş bir değişim yaşayan Bianca'nın West tarafından zorla müstehcen giydirildiği daha önce yakın kaynaklar tarafından ileri sürülmüştü. Şimdi de PR uzmanlarının görüşüne göre, West'in Bianca'yı yarı çıplak giydirmesinin arkasında Kim Kardashian'a duyduğu bir kin yatıyor.