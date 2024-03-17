İngiliz Kraliyet Ailesinin Önemli Duyurusunu Beklerken Astrolog İsimden İlk Tahmin Geldi
İngiliz Kraliyet Ailesinin Önemli Duyurusunu Beklerken Astrolog İsimden İlk Tahmin Geldi
Astrolog Aygül Aydın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yapacağı duyuru haberinin üzerine dikkatleri çeken bir tahminde bulundu.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yakın zamanda önemli bir duyuru yapacağı iddiası herkesi meraklandırdı.
Özellikle de son birkaç aydır Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasıyla, İngiliz Sarayı uzun bir süredir gündemde.
Sarayın yapacağı açıklamaya dair sayısız tahmin yürütülüyor: Kral Charles'ın hastalığından dolayı tahttan çekileceğinden, Kate Middleton'ın akıbetine dair bilgilendirme yapılacağına kadar sayısız spekülasyon var.
Herkesin konuşup tahmin yürüttüğü bu olaya dair bir spekülasyon da astrolog Aygül Aydın'dan geldi.
İngiliz Kraliyeti'nin duyuru haberini alıntılayan Aygül Aydın, "Monarşik yönetim anlayışının sonuna yavaş yavaş geliniyor" yorumunda bulundu.
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İngiliz Kraliyeti'nin yapacağı önemli duyuru ise hala merak konusu...
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