Dört Gözle Kraliyetten Haber Bekleyen X Kullanıcıları Hem Entrikanın Hem de Mizahın Dibine Vurdu
Dört Gözle Kraliyetten Haber Bekleyen X Kullanıcıları Hem Entrikanın Hem de Mizahın Dibine Vurdu
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlandığı haberi herkesi meraklandırdı. Herkes heyecanla duyurunun kim/ne hakkında olduğunu merak ederken X kullanıcıları mizahtan da geri kalmadı.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir duyuru yapmaya hazırlandığı haberi tüm dünyada büyük ses getirdi.
Duyurunun ne hakkında olacağına dair birbirinden farklı tahminler yürütülüyor: Biri Kral Charles'ın hastalığı nedeniyle tahttan çekilme ihtimali...
Bir diğer ihtimal ise Prenses'in akıbetine dair bilgilendirme yapılması: Öldüğü iddialarından, William'ın başka birinden çocuk sahibi olduğu iddialarına değin çeşitli söylemler dolanıyor.
Herkes heyecanla duyurunun kim/ne hakkında olduğunu merak ederken, X kullanıcıları yine bildiğimiz gibi: Ne entrikadan ne de mizahtan geri kaldılar!
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