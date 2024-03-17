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Dört Gözle Kraliyetten Haber Bekleyen X Kullanıcıları Hem Entrikanın Hem de Mizahın Dibine Vurdu

Dört Gözle Kraliyetten Haber Bekleyen X Kullanıcıları Hem Entrikanın Hem de Mizahın Dibine Vurdu

Kate Middleton Prens William
Effy
Effy - Onedio Editörü
17.03.2024 - 21:35

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çok önemli bir olayı duyurmaya hazırlandığı haberi herkesi meraklandırdı. Herkes heyecanla duyurunun kim/ne hakkında olduğunu merak ederken X kullanıcıları mizahtan da geri kalmadı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir duyuru yapmaya hazırlandığı haberi tüm dünyada büyük ses getirdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir duyuru yapmaya hazırlandığı haberi tüm dünyada büyük ses getirdi.

Duyurunun ne hakkında olacağına dair birbirinden farklı tahminler yürütülüyor: Biri Kral Charles'ın hastalığı nedeniyle tahttan çekilme ihtimali...

Duyurunun ne hakkında olacağına dair birbirinden farklı tahminler yürütülüyor: Biri Kral Charles'ın hastalığı nedeniyle tahttan çekilme ihtimali...

Bir diğer ihtimal ise Prenses'in akıbetine dair bilgilendirme yapılması: Öldüğü iddialarından, William'ın başka birinden çocuk sahibi olduğu iddialarına değin çeşitli söylemler dolanıyor.

Bir diğer ihtimal ise Prenses'in akıbetine dair bilgilendirme yapılması: Öldüğü iddialarından, William'ın başka birinden çocuk sahibi olduğu iddialarına değin çeşitli söylemler dolanıyor.

Herkes heyecanla duyurunun kim/ne hakkında olduğunu merak ederken, X kullanıcıları yine bildiğimiz gibi: Ne entrikadan ne de mizahtan geri kaldılar!

Herkes heyecanla duyurunun kim/ne hakkında olduğunu merak ederken, X kullanıcıları yine bildiğimiz gibi: Ne entrikadan ne de mizahtan geri kaldılar!

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Astrolog yorumu da geldi. 👇

Astrolog yorumu da geldi. 👇
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