Giydikleri Elbiseleri Modellerden Daha İyi Taşıyarak Mankenleri İşsiz Bırakacak Ünlü İsimler
Giydikleri Elbiseleri Modellerden Daha İyi Taşıyarak Mankenleri İşsiz Bırakacak Ünlü İsimler
Kırmızı halı ya da günlük hayat olsun, giydikleri kıyafetleri modellerden daha iyi taşıyarak mankenlere taş çıkartan ünlü isimleri derledik!
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1. Jennifer Lopez
2. Cardi B
3. Megan Fox
4. Kylie Jenner
5. Nicki Minaj
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6. Penélope Cruz
7. Hande Erçel
8. Lili Reinhart
9. Hailey Bieber
10. Rihanna
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11. Beren Saat
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