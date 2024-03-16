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Giydikleri Elbiseleri Modellerden Daha İyi Taşıyarak Mankenleri İşsiz Bırakacak Ünlü İsimler

Giydikleri Elbiseleri Modellerden Daha İyi Taşıyarak Mankenleri İşsiz Bırakacak Ünlü İsimler

Effy
Effy - Onedio Editörü
16.03.2024 - 16:45

Kırmızı halı ya da günlük hayat olsun, giydikleri kıyafetleri modellerden daha iyi taşıyarak mankenlere taş çıkartan ünlü isimleri derledik!

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1. Jennifer Lopez

1. Jennifer Lopez

Aura meselesi diyebilir miyiz?

2. Cardi B

2. Cardi B

3. Megan Fox

3. Megan Fox

Proporsiyon önemli. 👀

4. Kylie Jenner

4. Kylie Jenner

Ablası Kendall'a taş çıkartır!

5. Nicki Minaj

5. Nicki Minaj

Bir diğer Cardi B benzeri vaka. 😅

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6. Penélope Cruz

6. Penélope Cruz

Acaba güler yüz de mi yakışması için bir neden?

7. Hande Erçel

7. Hande Erçel
7. Hande Erçel

Görüyorsunuz!

8. Lili Reinhart

8. Lili Reinhart

9. Hailey Bieber

9. Hailey Bieber

Çoğu model arkadaşından başarılı.

10. Rihanna

10. Rihanna

Kıyafet, Rihanna giyince göze güzel gelir!

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11. Beren Saat

11. Beren Saat

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