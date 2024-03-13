Hollywood'un Yeni Marilyn Monroe'su İlan Edilen Ünlü Oyuncunun Aynı Kaderi Yaşayacağı İddia Edildi
Hollywood'un Yeni Marilyn Monroe'su İlan Edilen Ünlü Oyuncunun Aynı Kaderi Yaşayacağı İddia Edildi
Kaynak: https://www.tiktok.com/@allisonthemys...
Son zamanlarda hem Euphoria dizisiyle hem de son filmi Anyone But You ile gündeme gelen oyuncu Sydney Sweeney hakkında korkutan iddialar ortaya atıldı. Hollywood'un Sweeney'yi yeni Marilyn Monroe olarak gördüğü ileri sürüldü...
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'Euphoria' dizisindeki Cassie rolüyle yıldızını parlatan ve ardından ses getiren yapımlarda rol alan Sydney Sweeney'yi tanıyanlarınız ve izlemiş olanlarınız vardır.
Yetenekli oyuncu maalesef güzelliği övüldüğü kadar oyunculuğu övülmüyor ve birnevi aktris kimliği gözardı ediliyor.
Bu konuya dair TikTok'taki bir kullanıcıdan çarpıcı bir gözlem geldi: Hollywood'un Sydney Sweeney'yi "Marilyn Monroe yapmaya çalıştığını" söyledi.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz Oscar törenine Marilyn Monroe'dan ilham alınmış bir kombinle katılım sağlamıştı.
Özellikle de geçtiğimiz 'Euphoria' sezonunda en fazla çıplaklık içeren sahnelerin Sweeney için yazılmış olması tepkileri çekmişti.
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O sahneler odağı aktrisin muhteşem oyunculuğundan çekerek farklı yere götürmüştü: İnsanlar oyunculuğunu değil, çıplaklık içeren sahnelerini konuşuyordu.
Ayrıca sosyal medyada Sydney Sweeney'nin bahsi geçtiğinde maalesef oyunculuğundan ziyade göğüslerinin büyüklüğü konuşuluyor.
Bu yüzden de kendisinin Marilyn Monroe ile aynı kaderi paylaşacağı düşünülüyor...
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