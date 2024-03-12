Ünlü Şarkıcı Kötü Sonlanan Kariyeri İçin Çocuklarını Suçladı: "Mahvettiler"
Ünlü Şarkıcı Kötü Sonlanan Kariyeri İçin Çocuklarını Suçladı: "Mahvettiler"
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Ünlü şarkıcı Lily Allen, çocuklarının 'kariyerini mahvettiğini' söyledi. Allen'ın açıklamaları birçok farklı tepkiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aranızda şarkıcı Lily Allen'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi 'Littlest Things' ve 'Somewhere Only We Know' şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.
Kendisi ayrıca 2020 yılında Stranger Things yıldızı David Harbour ile evlendi.
Lily Allen bu sefer çocuklarına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı bir podcast yayınında çocukları hakkında "Çocuklarım kariyerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.
"Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler" şeklinde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahibi olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası bu mümkün değil..."
Lily Allen'ı haklı bulanlar da oldu, kelime seçimlerinin ağır olduğunu düşünenler de...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda