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Ünlü Şarkıcı Kötü Sonlanan Kariyeri İçin Çocuklarını Suçladı: "Mahvettiler"

Ünlü Şarkıcı Kötü Sonlanan Kariyeri İçin Çocuklarını Suçladı: "Mahvettiler"

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 19:50

Ünlü şarkıcı Lily Allen, çocuklarının 'kariyerini mahvettiğini' söyledi. Allen'ın açıklamaları birçok farklı tepkiyle karşılandı.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Aranızda şarkıcı Lily Allen'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi 'Littlest Things' ve 'Somewhere Only We Know' şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Aranızda şarkıcı Lily Allen'ı tanıyanlarınız vardır: Kendisi 'Littlest Things' ve 'Somewhere Only We Know' şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Kendisi ayrıca 2020 yılında Stranger Things yıldızı David Harbour ile evlendi.

Kendisi ayrıca 2020 yılında Stranger Things yıldızı David Harbour ile evlendi.

Lily Allen bu sefer çocuklarına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldi.

Lily Allen bu sefer çocuklarına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bir podcast yayınında çocukları hakkında "Çocuklarım kariyerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı bir podcast yayınında çocukları hakkında "Çocuklarım kariyerimi mahvetti" ifadelerini kullandı.

"Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler" şeklinde konuştu.

"Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler" şeklinde konuştu.
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"İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahibi olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası bu mümkün değil..."

"İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahibi olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası bu mümkün değil..."

Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimi. Ancak ailem ben küçükken pek hayatımın bir parçası değildi ve bunun bende bazı açık yaralar bıraktığını düşünüyorum. Ve ben kariyerimi seçmediğim için mutluyum çünkü çocuklarım gayet iyi.

Lily Allen'ı haklı bulanlar da oldu, kelime seçimlerinin ağır olduğunu düşünenler de...

Lily Allen'ı haklı bulanlar da oldu, kelime seçimlerinin ağır olduğunu düşünenler de...

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