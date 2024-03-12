Ünlü Şarkıcı Kötü Sonlanan Kariyeri İçin Çocuklarını Suçladı: "Mahvettiler"

Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimi. Ancak ailem ben küçükken pek hayatımın bir parçası değildi ve bunun bende bazı açık yaralar bıraktığını düşünüyorum. Ve ben kariyerimi seçmediğim için mutluyum çünkü çocuklarım gayet iyi.