Hamile Halleriyle Tarzlarını Konuşturan Burcu Biricik ve Suki Waterhouse Neredeyse Pişti Oldu
Hamile Halleriyle Tarzlarını Konuşturan Burcu Biricik ve Suki Waterhouse Neredeyse Pişti Oldu
Hamile olsalar da tarzlarından ödüv vermeyen Burcu Biricik ve Suki Waterhouse'ın elbiselerinin benzerliği dikkat çekti. İkisinin de elbiselerini ayrı güzel taşıması ise dikkatlerimizi bir ayrı çekti! Bakalım ❤️👇
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Burcu Biricik 2016 yılında birlikte nikah masasına oturduğu eşi Emre Yetkin ile şimdilerde biricik kızlarının doğumunu bekliyor!
Beş buçuk aylık hamile olan Burcu Biricik, 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen bir etkinliğe katılmış, elbisesiyle de çok beğenilmişti.
Karnı burnunda da olsa tarzından ödün vermeyen Burcu Biricik'e adeta beğeni yağmuru yağdı!
Ancak Biricik'in hamile ve kırmızı tarzı akıllara geçtiğimiz Ocak ayında Emmy törenine katılan Suki Waterhouse'ı getirdi.
Şarkıcı Suki Waterhouse da oyuncu Robert Pattinson ile bir bebek bekliyor! 🧿
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Tıpkı Burcu Biricik gibi karnı burnunda olan Suki Waterhouse'ın da tercihi kırmızıdan yana olmuştu.
Elbisenin modelleri ve kırmızısı birebir tutmasa da birbirlerini andırıyorlar.
Bir de sizin yorumlarınızı alalım: Sizce elbiseler benziyor mu?
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