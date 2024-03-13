Çıplak John Cena'ya Alkış Tutulurken, Katy Perry'nin Dekolteli Elbisesine Gelen Yorumlar Sinirleri Yıprattı
Çıplak John Cena'ya Alkış Tutulurken, Katy Perry'nin Dekolteli Elbisesine Gelen Yorumlar Sinirleri Yıprattı
Bir tarafta Oscar ödül töreninde sahneye çıplak çıkan John Cena, bir tarafta dekolteli elbisesiyle şarkıcı Katy Perry... İkisine gelen yorumlar arasındaki farkı görünce uzun uzun düşüncelere dalıp gideceksiniz.
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Geçtiğimiz günlerde Oscar ödül töreninde tüm salonu kahkahalara boğan bir an yaşandı: Güreşçi ve oyuncu John Cena sahneye anadan üryan bir şekilde çıktı!
"En İyi Kostüm" ödülünü sunmak için sahneye çırılçıplak çıkan Cena, geçmiş yıllardaki bir olaya referansta bulunmuş oldu.
Günün sonunda herkes John Cena'ya gülüp geçti; hatta cesaretinden ötürü tebrik edenleri de oldu.
Bir de dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'ye bir bakalım: O da geçtiğimiz hafta Billboard Women in Music Ödülleri'ne katıldı.
Ancak dekolteli elbisesi korkunç yorumlara maruz kaldı: Anneliğinden vuran da oldu, 'cringe' bulan da.
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Dünyaca ünlü iki isme gelen yorumlar arasındaki fark bir tık sinirleri yıpratmadı değil: Cena için 'Özgüvenli' yorumları yapılırken, Perry için 'Kendine saygın yok mu?' yorumları geldi.
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