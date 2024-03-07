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Katy Perry'nin Sıra Dışı Kırmızı Halı Görünümünün Akıl Almaz Dekoltesi Kısa Sürede Birçok Eleştiri Aldı

Katy Perry'nin Sıra Dışı Kırmızı Halı Görünümünün Akıl Almaz Dekoltesi Kısa Sürede Birçok Eleştiri Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 14:48

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Billboard Woman in Music Ödüllerine katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Katy Perry giydiği sıra dışı tasarım ile kısa sürede ilgi odağı oldu. Detaylar için👇

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Bilboard Öncü Ödülü olarak adlandırılan başarılı kadın sanatçıların ödüllerine kavuştuğu ve her sene "Yılın Kadını"nın seçildiği etkinliğe birbirinden ünlü isimler katılarak kırmızı halıda boy gösteriyor.

Bilboard Öncü Ödülü olarak adlandırılan başarılı kadın sanatçıların ödüllerine kavuştuğu ve her sene "Yılın Kadını"nın seçildiği etkinliğe birbirinden ünlü isimler katılarak kırmızı halıda boy gösteriyor.

2007 senesinden beri yapılan Billboard Women in Music Ödülleri'nde başarılı kadın sanatçılar hem sunuculuk yapıyor hem de ödüllerine kavuşuyor.

2007 senesinden beri yapılan Billboard Women in Music Ödülleri'nde başarılı kadın sanatçılar hem sunuculuk yapıyor hem de ödüllerine kavuşuyor.

Ice Spice, Kylie Minogue, Bebe Rexha gibi 2023 senesine damgasını vurmuş kadın sanatçıların katıldığı gecede ünlü isimler adeta birbiri ile şıklık yarışı içerisindeydi...

Ice Spice, Kylie Minogue, Bebe Rexha gibi 2023 senesine damgasını vurmuş kadın sanatçıların katıldığı gecede ünlü isimler adeta birbiri ile şıklık yarışı içerisindeydi...

Kırmızı halı görünümleri için👇

Geceye katılan ve kısa sürede tüm kameraların ilgi odağı olan ünlü şarkıcı Katy Perry tasarım kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Geceye katılan ve kısa sürede tüm kameraların ilgi odağı olan ünlü şarkıcı Katy Perry tasarım kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Dünyaca ünlü şarkıcının etkinlikte giydiği kıyafetin arkasındaki dekolteyi görenler ise resmen gözlerine inanamadı!

Dünyaca ünlü şarkıcının etkinlikte giydiği kıyafetin arkasındaki dekolteyi görenler ise resmen gözlerine inanamadı!
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Ayrıca ünlü isim kameralara poz vermek için sırtını döndüğünde dikkat çeken göbeği hemen hamile olabileceği iddialarını doğurdu...

Ayrıca ünlü isim kameralara poz vermek için sırtını döndüğünde dikkat çeken göbeği hemen hamile olabileceği iddialarını doğurdu...

İç çamaşırını korse görünümlü eteğinin ardından gösteren Katy Perry cesur görünümüyle kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

İç çamaşırını korse görünümlü eteğinin ardından gösteren Katy Perry cesur görünümüyle kısa sürede tepkilerin odağı oldu.

Gelen tepkilere birlikte bakalım👇

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"dünya çöktü"

"dünya çöktü"

"Bu da ne?"

"Bu da ne?"
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"Hamile mi?"

"Hamile mi?"

"Katy Perry artık Katy Perry gibi görünmüyor 🤔"

"Katy Perry artık Katy Perry gibi görünmüyor 🤔"

"Bu bir aşağılanma ritüeli mi?!"

"Bu bir aşağılanma ritüeli mi?!"

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