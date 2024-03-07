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Billboard Women in Music Ödül Törenine Katılan Ünlü Kadın Sanatçıların Kıyafetlerini Mercek Altına Alıyoruz!

Billboard Women in Music Ödül Törenine Katılan Ünlü Kadın Sanatçıların Kıyafetlerini Mercek Altına Alıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 13:16

Billboard Women in Music (Billboard Öncü Ödülleri) olarak bilinen, birbirinden başarılı kadınların katıldığı ödül töreni dün gece gerçekleştirildi. Müzik sektörüne katkı sağlayan ünlü sanatçılar kırmızı halıyı resmen ateşe verdi! Detaylar içeriğimizde👇

Kaynak: https://people.com/billboard-women-in...
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Geçtiğimiz gece düzenlenen Billboard Women in Music Ödülleri sektörün birbirinden başarılı kadın sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz gece düzenlenen Billboard Women in Music Ödülleri sektörün birbirinden başarılı kadın sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

Aralarında Karol G, Victoria Monét ve Kylie Minogue'un da bulunduğu yılın en gözde sanatçıları, sunucu Tracee Ellis Ross'un yönettiği performans dolu gösteride ilgi odağı oldular.

Aralarında Karol G, Victoria Monét ve Kylie Minogue'un da bulunduğu yılın en gözde sanatçıları, sunucu Tracee Ellis Ross'un yönettiği performans dolu gösteride ilgi odağı oldular.

Gelin kırmızı halıda boy gösteren biribirinden ünlü ve başarılı isimlere birlikte bakalım👇

1. Katy Perry

1. Katy Perry

2. Bebe Rexha

2. Bebe Rexha
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3. Victoria Monét

3. Victoria Monét

4. Ice Spice

4. Ice Spice

5. Karol G

5. Karol G

6. Maren Morris

6. Maren Morris

7. Kylie Minogue

7. Kylie Minogue
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8. PinkPantheress

8. PinkPantheress

9. Amber Riley

9. Amber Riley

10. Ally Brooke

10. Ally Brooke

11. Andra Day

11. Andra Day

12. Coco Jones

12. Coco Jones
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13. Young Mike

13. Young Mike

14. Victoria Justice

14. Victoria Justice

15. Tracee Ellis Ross

15. Tracee Ellis Ross

16. Tinashee

16. Tinashee

17. Tems

17. Tems
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18. Saweetie

18. Saweetie

19. Lainey Wilson

19. Lainey Wilson

20. Ellie Goulding

20. Ellie Goulding

21. GloRilla

21. GloRilla

22. Jojo

22. Jojo
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23. New Jeans

23. New Jeans

Sizce gecenin en şık ismi kim? Yorumlarda buluşalım👇

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