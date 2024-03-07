Billboard Women in Music Ödül Törenine Katılan Ünlü Kadın Sanatçıların Kıyafetlerini Mercek Altına Alıyoruz!
Billboard Women in Music Ödül Törenine Katılan Ünlü Kadın Sanatçıların Kıyafetlerini Mercek Altına Alıyoruz!
Kaynak: https://people.com/billboard-women-in...
Billboard Women in Music (Billboard Öncü Ödülleri) olarak bilinen, birbirinden başarılı kadınların katıldığı ödül töreni dün gece gerçekleştirildi. Müzik sektörüne katkı sağlayan ünlü sanatçılar kırmızı halıyı resmen ateşe verdi! Detaylar içeriğimizde👇
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Geçtiğimiz gece düzenlenen Billboard Women in Music Ödülleri sektörün birbirinden başarılı kadın sanatçılarına ev sahipliği yaptı.
Aralarında Karol G, Victoria Monét ve Kylie Minogue'un da bulunduğu yılın en gözde sanatçıları, sunucu Tracee Ellis Ross'un yönettiği performans dolu gösteride ilgi odağı oldular.
Gelin kırmızı halıda boy gösteren biribirinden ünlü ve başarılı isimlere birlikte bakalım👇
1. Katy Perry
2. Bebe Rexha
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3. Victoria Monét
4. Ice Spice
5. Karol G
6. Maren Morris
7. Kylie Minogue
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8. PinkPantheress
9. Amber Riley
10. Ally Brooke
11. Andra Day
12. Coco Jones
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13. Young Mike
14. Victoria Justice
15. Tracee Ellis Ross
16. Tinashee
17. Tems
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18. Saweetie
19. Lainey Wilson
20. Ellie Goulding
21. GloRilla
22. Jojo
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23. New Jeans
Sizce gecenin en şık ismi kim? Yorumlarda buluşalım👇
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