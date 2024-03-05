Daha Boşanalı 6 Ay Olmadan Yeni Model Sevgilisi Stormi Bree ile Dudak Dudağa Yakalanan Joe Jonas Pes Dedirtti
Daha Boşanalı 6 Ay Olmadan Yeni Model Sevgilisi Stormi Bree ile Dudak Dudağa Yakalanan Joe Jonas Pes Dedirtti
Olaylı bir şekilde boşanma Sophie Turner ve Joe Jonas çifti yen aşklara yelken açtı bile. Ocak ayından beri birlikte görüldüğü model Stormi Bree ile kameralara oldukça samimi yakalanan Joe Jonas gündeme bomba gibi oturdu. Detaylar👇
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Çoğumuzun bildiği gibi şarkıcı Joe Jonas ve güzel oyuncu Sophie Turner geçtiğimiz sene Eylül ayında evliliklerini bitirme kararı almışlardı. Olaylı bir şekilde boşanan ve çocuklarının velayeti hakkında uzun süre tartışan çift bekar hayatlarına çabucak adapte olmuştu.
Game of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan aktris Sophie Turner'ın Peregrine Pearson'la ikilinin boşanmasının üstünden bir ay geçmeden el ele dudak dudağa görüntülenmişti.
Joe Jonas ise Ocak ayının başında model Stormi Bree ile özel jetinden inerken kameralara yakalanmış ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı.
Sonrasında sık sık kameralar tarafından görüntülenmeseler de ikili birlikte olduklarının ipuçlarını sosyal medya paylaşımlarıya veriyorlardı.
İkisi de daha önce evlenip boşanmış olan çift oldukça benziyor diyebiliriz çünkü ikilinin eski eşleri kendilerinden yaşça oldukça küçük. Ayrıca, Bree'nin eski sevgilisi Lucky Blue Smith'ten 6 yaşında Gravity adında bir kızı var, Joe'nun ise Turner’dan 3 yaşında Willa ve 1 yaşında Delphine adında iki kızı var.
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Joe ve Bree, dört yıllık evliliğin ardından Eylül 2023'te Sophie Turner’a açtığı boşanma davasından beri birlikte bolca zaman geçiriyorlar. Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcısı, Bree ile birlikte Sydney Limanı'nda romantik bir tekne gezintisi yaparken görüntülenmişti.
Aşk kuşları açık hava sporuna katılırken ellerini birbirlerinden uzak tutamadılar…İkili, gezi boyunca çekilen fotoğraflarda son derece neşeli görünüyorlardı.
Joe Jonas ve kız arkadaşı Stormi Bree, Pazar günü Sydney'deki Bondi Bowling Kulübü'nde bir randevunun tadını çıkarırken ilk kez öpüşürken görüntülendi!
Gruplarının dünya turnesinin Avustralya durağında Joe'nun kardeşleri Nick ve Kevin Jonas da onlara katıldı.
Joe ve Bree'nin tutkulu pozları ilişkilerinin ısınmakta olduğunu doğrulasa da henüz bu konuda kamuya açık bir yorumda bulunmadılar.
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