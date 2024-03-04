Hayranının Yaralarını Saracak: Drake'in 5 Milyon TL'lik Yardım Sözü Seyirciyi Duygulandırdı!
Hayranının Yaralarını Saracak: Drake'in 5 Milyon TL'lik Yardım Sözü Seyirciyi Duygulandırdı!
Kaynak: https://people.com/drake-promises-fan...
Son yaşanan video skandalıyla uzun süre gözler önünde olan ünlü rapçi Drake, öncesinde çoğunlukla konserlerinde yaşanan komik olaylara gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konserinde bir hayranına verdiği söz rapçinin bir kere daha takdir edilmesini sağladı. Detaylar👇
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Günümüzün en sevilen rapçilerinden ve başarısı küçümsenemez isimlerinden biri olan Drake'i çoğumuz tanıyoruz. Kendisi yaptığı müzikle listelerin başından inmeyen, oldukça konuşulan bir isim.
Konserlerinde hayranlarıyla yaşadığı samimi anlarla da bilinen Grammy ödüllü sanatçı, Cumartesi günü Kansas City'de verdiği konser sırasında hayranına cömert bir yardımda bulunacağını söyledi.
Cumartesi gecesi Kansas City, Missouri'deki T-Mobile Center'da sahne alan Drake, kalabalıkla etkileşime geçmek için gösteriye ara verdi ve bir hayranının vefat eden annesinin ipoteğini ödemek istediğini açıkladı.
Rapçi Drake, hayranının ölen annesinin 160.000 dolarlık kredi borcunu ödemek için söz verdi. Hayran, annesinin ani ölümünden sonra finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledikten sonra yardım gecikmedi.
Ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayranının yaşadığı zorlukları öğrendiğinde derinden etkilendiğini ve ailenin bu zorlu zamanında yanlarında olmak istediğini belirtti.
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Hayranının finansal yükünü hafifletmek için elinden geleni yapacağını ve ailenin yanında olduğunu vurgulayan şarkıcı gönülleri yeniden fethetti.
"Cebimden ödeyeceğim. Bu benden gelecek. Annen huzur içinde yatsın," diyen Drake notu çevirip kadının adını gördükten sonra "Dur, bekle. Huzur içinde yat Jennifer Schumer. Huzur içinde yat. Seni seviyorum.” diye ekledi.
İşte duygulandıran o anlar👇
Tepkilere bakalım👇
"bu adam iyi biri"
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"Drake bu konuda gerçek bir insan, saygı duyuyorum ✊"
"O kadar borçları varken Drake konserine bilet alarak ne yapmaya çalışıyorlar? Öncelikleri çok farklı."
"Hayran, ölen annesinin acısını çekiyormuş gibi davranıyor ama içinden gülüyor 😂"
"Yani Drake konserine gidecek paraları var ama burada Drake'e evin borcunu ödemesi için mi yalvarıyorlar? bu mantıklı mı?"
"Bu gerçek bir delikanlı hareketi. Drake insanlardan çok tepki alıyor ama kesinlikle iyi ve samimi bir adama benziyor. Bir yabancı için bunu yapmaya istekli birine saygıdan başka bir şey duymuyorum."
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