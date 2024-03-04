Hayranının Yaralarını Saracak: Drake'in 5 Milyon TL'lik Yardım Sözü Seyirciyi Duygulandırdı!

Son yaşanan video skandalıyla uzun süre gözler önünde olan ünlü rapçi Drake, öncesinde çoğunlukla konserlerinde yaşanan komik olaylara gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konserinde bir hayranına verdiği söz rapçinin bir kere daha takdir edilmesini sağladı. Detaylar👇