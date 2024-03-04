Taylor Swift'e Singapur'da Konser Vermesi İçin Yüklü Bir Miktar Ödenince Diğer Asya Ülkeleri Tepki Gösterdi
Taylor Swift'e Singapur'da Konser Vermesi İçin Yüklü Bir Miktar Ödenince Diğer Asya Ülkeleri Tepki Gösterdi
Ünlü şarkıcı Taylor Swift dünya turnesi dolayısıyla nefes almadan çalışırken beklenmedik bir duruma yol açtı. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
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Bildiğimiz gibi ünlü şarkıcı Taylor Swift hiç olmadığı kadar büyüyen hayran kitlesi için konserlerine soluksuz devam diyor.
Ödül törenlerinden ve kırmızı halılardan artan vaktini müzik yapmakla ve sahnelerde performans sergilemekle değerlendiren Swift servetine her geçen gün bir yenisini ekliyor.
The Eras Tour isimli binlerce dolara bilet satışları olan dünya turnesi için kolları sıvayan şarkıcı aylardır farklı ülkelerde gösterdiği performanslarla ve konserlere katılan ünlülerin fazlalığıyla konuşuluyor.
Fakat ünlü ismin Asya'da sadece Singapur'da sahne alması ve bunun karşılığı aldığı ücret kısa sürede diğer Asya ülkelerinden büyük tepki gördü.
Taylor Swift'e Güneydoğu Asya’da sadece kendi topraklarında konser vermesi için 18 milyon dolar ödediği söylenen Singapur’a, Tayland ve Filipinler tepki gösterdi.
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Singapur'daki konserleri başına 3 milyon dolar aldığı söylenen Swift iddialara cevap vermedi fakat hayranları ve diğer Asya ülkeleri durumdan hiç de memnun gözükmüyor...
Filipinli milletvekili Joey Salceda "Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" açılamasında bulundu. Ayrıca, Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları öğrenmesini isteyerek Singapur yönetimine tepki gösterdi.
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