Victoria Beckham Oğlu Romeo ve Sevgilisi Mia Regan'ın 5 Yıllık İlişkisinin Bittiğini Duyunca Resmen Yıkıldı!

Geçtiğimiz hafta Romeo Beckham ve Mia Regan ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı bildiğimiz gibi. Bundan sonra arkadaş olarak ilişkilerini devam ettireceklerini söyleyen çift hakkında Beckham'ın annesi Victoria'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. Detaylar👇