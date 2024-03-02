Victoria Beckham Oğlu Romeo ve Sevgilisi Mia Regan'ın 5 Yıllık İlişkisinin Bittiğini Duyunca Resmen Yıkıldı!
Victoria Beckham Oğlu Romeo ve Sevgilisi Mia Regan'ın 5 Yıllık İlişkisinin Bittiğini Duyunca Resmen Yıkıldı!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/v...
Geçtiğimiz hafta Romeo Beckham ve Mia Regan ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı bildiğimiz gibi. Bundan sonra arkadaş olarak ilişkilerini devam ettireceklerini söyleyen çift hakkında Beckham'ın annesi Victoria'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bildiğimiz gibi Romeo Beckham babası David Beckham'ın izinden giderek kariyerine futbolcu olarak ilk adımlarını geçtiğimiz yıllarda attı.
Ailenin en büyük oğlu Brooklyn oyuncu Nicola Peltz ile yaşadığı ilişkiyle ve birbirlerine olan aşkla sık sık gündeme geliyor.
Romantiklik konusunda abisi ve babasıyla yarışan 21 yaşındaki Romeo model Mia Regan'la ilişkilerine 16 yaşından beri devam ediyordu.
21 yaşına kadar ilişkilerini sürdüren ve birlikte büyüyen çift geçtiğimiz hafta ayrıldıklarının haberini sosyal medya hesaplarından vermişti.
Birlikte eve çıkma kararlarından sonra ayrılan çift "birbirimize hala çok fazla sevgi ve saygı duyuyoruz ve hala güçlü bir arkadaşlığımız var ve her zaman da olacak" şeklinde açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anlaşılan Victoria Beckham oğlu Romeo Beckham ve kız arkadaşı Mia Regan’ın ayrıldığını duyunca çok üzülmüş!
Modelle yakın olduğunu söyleyen Beckham, çiftin bir gün evleneceğini umduğunu söyledi.
Victoria Beckham'ın, oğlu Romeo Beckham'ın uzun süreli aşkı Mia Regan'dan ayrılmasının ardından resmen "yıkıldığı" söyleniyor.
Ayrıca bir kaynak durumun her iki aile için de duygusal olduğunu çünkü Mia'nın ailesinin de Romeo'ya hayran olduğunu söyledi. "Ve Mia Victoria ile her zaman çok iyi anlaştı ve anlaşmaya devam ediyor" diye ekledi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu çift tekrardan bir araya gelir mi? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda