Büyümüş de Küçülmüş Millie Bobby Brown'un Yaşından Olgun Tavırları ve Görünüşü Eleştiri Almaya Devam Ediyor
Büyümüş de Küçülmüş Millie Bobby Brown'un Yaşından Olgun Tavırları ve Görünüşü Eleştiri Almaya Devam Ediyor
Ünlü dizi Stranger Things ile ismini duyurmuş Millie Bobby Brown'u duymayan kalmadı diyebiliriz. Küçük yaşta yıldızı parlayan oyuncunun kariyerine başladığı ilk günden beri yaşından büyük tavırları ve giyimi olay oluyor biliyorsunuz. Daha 20 yaşına yeni basan isim geçtiğimiz aylarda nişanlanınca yine ve yeniden tepki çekmişti. Bu sefer de altı yıldır katıldığı şovun yıllar içindeki fotoğraflarına birçok yorum geldi. Detaylar👇
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Stranger Things dizisi ile şöhreti yakalayan Millie Bobby Brown dizi boyunca yükselen kariyeriyle gündemden düşmeyen oyunculardan biri haline geldi bildiğimiz gibi.
2016'da yayınlanan diziden beri neredeyse 30larında gösteren oyuncu sık sık gündeme kıyafetleri ve yaşından büyük tavırlarıyla geliyor.
Daha önce Modern Family ve Grey's Anatomy'de konuk oyuncu olarak yer alan isim 2016'da Netflix dizisi Stranger Things'de daha 12 yaşındayken canlandırdığı Eleven karakteri ile ünlendi.
Bu yaşında türlü türlü başarı elde etse de, kendi markasını kurmuş olsa da yaşından katbekat büyük gösterdiği için kendisi sürekli eleştirilere maruz kalıyor...
19 Şubat 2004 yılında doğan Millie Bobby Brown, geçtiğimiz ay 20. yaşını kutladı fakat yıllardır 30 yaşında gösteren oyuncu yine ve yeniden kötü yorum almaya devam etti.
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Bir de üstüne nişanlanan Brown antipati toplamaya ant içmiş gibi bununla övünüyor! 20 yaşında bu makyaj, bu saç, ne diyelim bilemedik valla...
Geçtiğimiz gün 6. kez Jimmy Fallon şova katılan Millie Bobby Brown yıllardır neredeyse otuzlarında göstermesi ile resmen gündem oldu.
Çocuk yıldız diyebileceğimiz oyuncu yıllardır değişmeyen abartılı ve kendinen büyük gösteren tarzıyla son derece istikrarlı şekilde kameraların önüne çıkmaya devam ediyor.
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
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