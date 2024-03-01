Büyümüş de Küçülmüş Millie Bobby Brown'un Yaşından Olgun Tavırları ve Görünüşü Eleştiri Almaya Devam Ediyor

Ünlü dizi Stranger Things ile ismini duyurmuş Millie Bobby Brown'u duymayan kalmadı diyebiliriz. Küçük yaşta yıldızı parlayan oyuncunun kariyerine başladığı ilk günden beri yaşından büyük tavırları ve giyimi olay oluyor biliyorsunuz. Daha 20 yaşına yeni basan isim geçtiğimiz aylarda nişanlanınca yine ve yeniden tepki çekmişti. Bu sefer de altı yıldır katıldığı şovun yıllar içindeki fotoğraflarına birçok yorum geldi. Detaylar👇