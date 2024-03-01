Ünlü Oyuncu Bradley Cooper'ın Babasıyla Olan Yakınlık Seviyesi Hayattan Soğuttu

Ünlü oyuncu Bradley Cooper şu sıralar ünlü model Gigi Hadid ile birlikte ve ikili yaş farklarına rağmen herkes tarafından gün geçtikçe yakıştırılmaya başlanıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde kızı hakkında şoke eden açıklamaları şimdi de babası hakkındaki söylemleri yüzünden aktör tepki çekmeye devam ediyor. Detaylar👇