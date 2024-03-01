Ünlü Oyuncu Bradley Cooper'ın Babasıyla Olan Yakınlık Seviyesi Hayattan Soğuttu
Ünlü Oyuncu Bradley Cooper'ın Babasıyla Olan Yakınlık Seviyesi Hayattan Soğuttu
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/29/enterta...
Ünlü oyuncu Bradley Cooper şu sıralar ünlü model Gigi Hadid ile birlikte ve ikili yaş farklarına rağmen herkes tarafından gün geçtikçe yakıştırılmaya başlanıyor. Fakat geçtiğimiz günlerde kızı hakkında şoke eden açıklamaları şimdi de babası hakkındaki söylemleri yüzünden aktör tepki çekmeye devam ediyor. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yakışıklı oyuncu Bradley Cooper'ı tanımayan yoktur. Kendisi kariyerine başladığı günlerden beri görünümüyle izleyenleri etkilemeye devam eden oyunculardan biri.
Cooper bildiğimiz gibi 2015 senesinde aşk yaşamaya başladığı Rus manken Irina Shayk ile mutlu da bir birliktelik yürütüyordu...
Fakat kendisinin kötü bir huyu vardı! Bradley Cooper bildiğimiz ana kuzusu...Birçok etkinlikte sevgilisi Shayk'ın yanında annesini de görmeye alışmıştık ünlü ismin.
Birlikteliklerini kızları Lea ile taçlandıran ünlü çift kızlarının doğumundan birkaç yıl sonra boşanma kararı almıştı.
Geçtiğimiz gün Cooper'ın bir röportajında söylediğine göre kızı Lea'ya alışmakta zorluk çektiğini öğrenmiştik, oyuncu şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Annesiyle olan yakınlığıyla nam salan oyuncu bu sefer de verdiği röportajda babasıyla ilgili skandal açıklamlarda bulundu.
Bradley Cooper, rahmetli babasının kendisi büyürken her zaman evde çıplak gezdiğini, bu konuda tamamen rahat olduğunu açıkladı.
49 yaşındaki Cooper, kendisinin de evin içinde her zaman çıplak gezdiğini ve bu şekilde rahat olduğunu itiraf etti. "Annemle değil ama babamla. Babam her zaman çıplaktı, ben de her zaman onunla duş alırdım.” diye ekledi.
Cooper 6 yaşındaki kızı Lea ile mahremiyetinin olmamasından duyduğu rahatsızlığı anlatırken "Ben tuvaletteyken, o küvetteyken konuşuyoruz; bu bir nevi alışılmış bir durum.” dedi.
Yorumlara bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda