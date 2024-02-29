Shakira'yı Aldatan Futbolcu Gerard Piqué ve Genç Sevgilisi Clara Chia Marti İlk Bebeklerini Kucaklarına Alacak
Shakira'yı Aldatan Futbolcu Gerard Piqué ve Genç Sevgilisi Clara Chia Marti İlk Bebeklerini Kucaklarına Alacak
Shakira'ya olan ihanetiyle magazin gündemini sarsan Gerard Piqué ve 23 yaşındaki sevgilisi skandallara doymuyor bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz gün kameralara hamilelik testi alırken yakalanan Clara Chia Marti'nin fotoğraflardaki dışa çıkmış karnı, hamile olduğu iddialarını doğrular nitelikte. Detaylar👇
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2011'in başından 2022'ye kadar ilişki içinde olan Futbolcu Gerard Piqué ve güzeller güzeli şarkıcı Shakira iki yıl önce olaylı bir şekilde ayrılmıştı hatırlarsanız.
Gerard Pique ve Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği 2022 yılında futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında bitmişti.
2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin 11 yaşında Milan ve 8 yaşında Sasha isminde iki çocuğu bulunuyor.
Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından elde edilen habere göre Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
Çok geçmeden futbolcunun Shakira'yı aldattığı ismin bir etkinlik hostesi olduğu ve daha yirmili yaşlarında genç bir kadın olduğu ortaya çıkmıştı...
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Tüm futbol ve magazin haberlerini sarsan, gündeme bomba gibi oturan bu haberle hem ihanete ortak olan Clara Chia Marti isimli kadın hem de Piqué oldukça fazla eleştiriye maruz kalmıştı.
23 yaşındaki Marti bu süreçte Shakira ile o kadar çok kıyaslanmıştı ki sosyal medya hesabında şarkıcının bir parçasıyla dans ettiği anları paylaşmıştı...
Aralarında 12 yaş olan çiftin sonradan öğrenilene göre aylardır görüştüğü ve üstelik genç kadının daha öğrenci olduğu ortaya çıkmıştı.
Şimdi de birlikteliklerine son hız devam eden ikiliden bomba gibi bir haber geldi! Piqué'nin özel etkinlikleri denetlediği film ve prodüksiyon şirketi Kosmos'ta çalışan Clara'nın hamile olduğu öğrenildi...
Geçtiğimiz haftalarda hamilelik testi alırken görülen çift iddiaları yeni paylaşılan karnı burnunda pozlarla doğruladı.
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Kameralara yakalanan Marti'nin bu pozu kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Henüz kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen görüntüler oldukça açık gibi...
En son Clara Chia Marti'nin ünlü futbolcuyu aldattığı iddiaları da gündemi epey bir sallamışken bu hamilelik haberi kimi ne kadar sevindirdi bilemeyeceğiz...
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