Shakira'yı Aldatan Futbolcu Gerard Piqué ve Genç Sevgilisi Clara Chia Marti İlk Bebeklerini Kucaklarına Alacak

Shakira'ya olan ihanetiyle magazin gündemini sarsan Gerard Piqué ve 23 yaşındaki sevgilisi skandallara doymuyor bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz gün kameralara hamilelik testi alırken yakalanan Clara Chia Marti'nin fotoğraflardaki dışa çıkmış karnı, hamile olduğu iddialarını doğrular nitelikte. Detaylar👇