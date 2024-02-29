Oyuncu Bradley Cooper Eski Eşi Irina Shayk'tan Olan Kızı Lea ile Bağ Kurmakta Zorluk Çektiğini İtiraf Etti
Oyuncu Bradley Cooper Eski Eşi Irina Shayk'tan Olan Kızı Lea ile Bağ Kurmakta Zorluk Çektiğini İtiraf Etti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın güzel model Irina Shayk ile evliliklerinden olan Lea isimli güzel kızları hakkında söyledikleri resmen olay yarattı. Kızına bağlanmakta sorun yaşadığını söyleyen Cooper birçok hayranını hayal kırıklığına uğrattı. Detaylar👇
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Çoğumuzun bildiği gibi ünlü oyuncu Bradley Cooper Rus model Irina Shayk ile 2015 senesinden beri aşk yaşıyordu.
Oldukça yakıştırılan ünlü çift beraberliklerini 2019 senesine kadar devam ettirebilmiş sonrasında boşanma kararı aldıklarını kamuoyuyla paylaşmışlardı.
38 yaşındaki ünlü manken ve yakışıklı aktör bir iddiaya göre ayrılma kararını oyuncunun Lady Gaga ile çıkan aşk dedikoduları yüzünden almıştı...
Tabii ki ikilinin genleri şaşırtmadı ve bu ünlü çiftten geriye kalan güzeller güzeli kızları Lea ve iç ısıtan fotoğrafları oldu...
6 yaşındaki Lea geçtiğimiz aylarda Cooper'ın çekip, yönettiği ve oynadığı Maestro isimli filmin galasında bu pozları vermiş ve ilk defa bir etkinlikte babasıyla boy göstermişti.
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Son zamanlarda kendisi gibi bekar olan model Gigi Hadid ile sık sık kameralara yaklanan Bradley Cooper'ın kızı Lea hakkındaki çarpıcı açıklamaları olay oldu!
Bradley Cooper altı yaşındaki kızı Lea ile bağ kurmakta zorlandığını açıkladı: 'İlk sekiz ay - çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyordum’ diyen oyuncu tek çocuğu olan altı yaşındaki kızı Lea De Seine ile bir bağ kurmanın kendisine doğal gelmediğini açıkladı.
Ünlü isim verdiği röportajda onu 'gerçekten sevmesinin' sekiz ayını aldığını itiraf etti. Mart 2017'de model eski kız arkadaşı 38 yaşındaki Irina Shayk ile Lea'yı kucağına alan aktör, 'çocuğum için bir saniyede ölürüm' diyen ebeveynlerle ilişki kuramadığını paylaştı.
"Benim deneyimim bu. Ondan büyülendim. Onunla ilgilenmeyi sevdim. Ama biri silahla gelse ölür müydüm?” diye ekleyen Cooper birçok hayranını söylemleriyle şaşırttı.
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