Boşanma Süreçleri Olay Olan Kanye West ve Kim Kardashian Bu Sefer Çocuklarının Eğitimleri İçin Birbirine Girdi

Birliktelikleri kadar boşanmaları da bir o kadar olayla olan Kanye West ve Kim Kardashian son zamanlarda çocukları için bir araya geliyordu. Akşam yemekleri ve oğullarının basketbol maçları için bir arya gelen ikilinin arasını iyi olduğu düşünülse de Kanye West'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı bu iddiaları yalanlamış oldu. Detaylar 👇