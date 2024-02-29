Boşanma Süreçleri Olay Olan Kanye West ve Kim Kardashian Bu Sefer Çocuklarının Eğitimleri İçin Birbirine Girdi
Boşanma Süreçleri Olay Olan Kanye West ve Kim Kardashian Bu Sefer Çocuklarının Eğitimleri İçin Birbirine Girdi
Birliktelikleri kadar boşanmaları da bir o kadar olayla olan Kanye West ve Kim Kardashian son zamanlarda çocukları için bir araya geliyordu. Akşam yemekleri ve oğullarının basketbol maçları için bir arya gelen ikilinin arasını iyi olduğu düşünülse de Kanye West'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı bu iddiaları yalanlamış oldu. Detaylar 👇
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2022 senesinde resmi bir şekilde boşanan Kanye West ve Kim Kardashian altı yıllık evliliklerini dört çocuklarına rağmen tek seferde bitirmişti hatırlarsanız.
İkilinin boşanmalarının ardından West yeni ve bir o kadar olaylı eşi Bianca Censori ile evlenmiş ve o günden beri magazine düşmediği gün olmamıştı...
Kardashian ve West oldukça olaylı bir boşanma süreci geçirmiş olsa da, ortada velayet davası, nafaka anlaşmazlığı gibi sorunlar olsa da çocuklarının iyiliği için ara sıra bir araya gelmeye devam ediyordu.İkili, sarsıntılı ayrılıklarından bu yana çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda tartışıyor bildiğimiz gibi.
Kim Kardashian'ın Bianca Censori ile benzerliği ve kendisinin eski kocasının yeni eşini kıskanıyor olması iddialarına rağmen sessizliğini de koruyunca eski eşlerin aralarının düzeldiğine inancımız artmıştı.
Ta ki Kanye West'in birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımına kadar! Anlaşılan o ki ikili çocuklarının eğitim alacağı okul konusunda hem fikir değil.
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Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'dan çocuklarını "ünlüler için kurulan sahte okul "dan almasını açıkça istedi. Rapçi Çarşamba gecesi Instagram'da büyük harflerle "Kim çocuklarımı Sierra Canyon'dan al, orası 'sistem' tarafından kullanılan ünlüler için sahte bir okul" diye yazdı.
Çocuklarının şu anki okulu için "Tek yaptıkları tüm ünlülerin çocuklarını alıp aynı okula atmak" diyen rapçi, yönetimin çocuklarının "beyinlerini yıkamaya" çalıştığını iddia etti.
Paylaşımın altına "Şu anda bir uzlaşmaya vardık - ama daha bitirmedim çünkü ben uzlaşmam - ama çocuklarımın okuldan sonra benim okuluma gelip koro öğrenmeleri konusunda bir uzlaşmaya vardık." yazan West sözlerini böyle bitirdi...
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