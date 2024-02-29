Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Kamuoyunun Karşısına Çıkmaması Akıllara Birçok Komplo Teorisi Getirdi
Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Kamuoyunun Karşısına Çıkmaması Akıllara Birçok Komplo Teorisi Getirdi
Geçtiğimiz aylarda karnından geçireceği bir ameliyat için hastaneye kaldırılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın o günden beri kamuoyunun karşısına çıkmamsı akıllara birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım👇
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Hatırlarsanız ailenin biricik ve sevilen gelini, Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Galler Prensesi ünvanını gurula taşıyan Middleton'un planlı bir ameliyat geçireceği ve karnından bir operasyon olacağı saray tarafından açıklanmıştı.
Aslında yine sarayın yaptığı açıklamda prensesin Paskalya kutlamalarına kadar göreve dönmeyeceği belirtilse de, aynı zamanda kanser teşhisi konan Kral Charles'ın sağlık durumu hakkında sürekli güncelleme yapmaları akıllarda soru işaretleri oluşturdu...
Ameliyattan iki hafta sonra yazlık saraylarına geçtiği belirtilen Middleton'u çocuklarının da bu süreçte hiç ziyaret etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Hâl böyle olunca akıllara 42 yaşındaki prensesin nerede olabileceği, sağlık durumu hakkındaki gerçekler ya da evliliğinin kötüye gidiyor olabileceği gibi türlü türlü olay geldi.
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Galler Prensesi'nin ameliyatın kötü geçtiği ve komada olabileceği veya Prens William ile bir boşanma sürecinde olabilecekleri gibi birçok iddia ortaya atıldı fakat saray bu spekülasyonların hepsini yalanladı...
Ortaya atılan teoriler gittikçe kötüye giderken sonunda saraydan net bir açıklama geldi! "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denildi.
Açılamayı yapan saray olunca ve prenses ve kralın hastalıklarına rağmen Prens Wiliam sürekli etkinliklerde boy göstermeye devam edince bu duyuru akıllardaki soru işaretlerini net bir şekilde silmişe benzemiyor...
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