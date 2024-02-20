Elizabeth'in Korktuğu Başına Geldi: Meghan ve Harry'nin Oğulları Archie Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş

Meghan ve Harry evlilikleriyle kraliyet ailesini salladıktan sonra bir de üstüne terk etmiş ve saraydaki bütün görevlerinden vaz geçtiklerini belirtmişlerdi bildiğimiz gibi. Kraliçe Elizabeth'in ilk gğnden itibaren Markle ile iyi anlaşmadığı söylentileri de sarayda dolanırken son dileğinin Meghan'ın çocuklarının baba tarafına benzemsi olan rahmetli Elizabeth mezarında bile huzur bulamayacağa benziyor...