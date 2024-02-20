Elizabeth'in Korktuğu Başına Geldi: Meghan ve Harry'nin Oğulları Archie Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş
Elizabeth'in Korktuğu Başına Geldi: Meghan ve Harry'nin Oğulları Archie Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş
Meghan ve Harry evlilikleriyle kraliyet ailesini salladıktan sonra bir de üstüne terk etmiş ve saraydaki bütün görevlerinden vaz geçtiklerini belirtmişlerdi bildiğimiz gibi. Kraliçe Elizabeth'in ilk gğnden itibaren Markle ile iyi anlaşmadığı söylentileri de sarayda dolanırken son dileğinin Meghan'ın çocuklarının baba tarafına benzemsi olan rahmetli Elizabeth mezarında bile huzur bulamayacağa benziyor...
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Meghan ve Harry evliliklerinin ilk gününden bu yana kraliyet ailesini sallamış, türlü türlü dedikodulara karışmışlardı.
Saraya gelin gitmeden önce Markle'ın oyunculuk yapması ve ten rengi, Kraliçe Elizabeth ile anlaşamadıkları gibi birçok sansasyon yaratan iddiadan sonra çiçeği burnunda çiftimiz sarayın ağırlığına dayanamamış...
Kraliyet ailesinin ve sarayın getirdiği sorumluluklarını bir kenara bırakıp üst düzey görevlerinden çekilmişlerdi...
Özellikle Meghan'ın kocası Harry'i dolduruşa getirdiği ve kendi ailesine düşman ettiği düşünülmüştü. İkili açıklamalarında saray hakkında yaptıkları söylemlerle de olay yaratmıştı hatırlarsanız.
İlk çocukları Archie'ye 6 Mayıs 2019 senesinde kavuştuktan sonra Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa etmişlerdi.
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İkinci çocukları Lilibet'i kucağına alan Harry ve Meghan'ın, Kraliçe Elizabeth'in adına atfen koydukları ismi "Lilibet Diana Kountbatten-Windsor" şeklinde tamamlamışlardı. Prensesin ikinci adı ise Prens Harry’nin 1997’de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’yı anmak için konulmuş.
Archie ve Lili'nin isimleri Şubat 2024'te Harry ve Meghan Sussex'i aile soyadları olarak kabul ettiklerinde tekrar güncellendi. Çiftin çocuklarının adları artık resmi olarak Sussex Prensi Archie ve Sussex Prensesi Lilibet olarak anılacak.
Geçtiğimiz gün ise, Meghan Markle'ın kuzeni Düşes'in çocukluğundan aile fotoğraflarını İngiliz medyasıyla paylaştı. Fotoğraflarda Archie'nin annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı👇
Bu karelere bakıldığında Markle'dan pek haz etmeyen Kraliçe Elizabeth'in son dileği olan çocukların Meghan'a değil de Harry'e benzemesi dileği pek gerçekleşmiş gibi değil sanki...
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