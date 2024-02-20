İyilik Meleği Oldu: Afrika'dan Rusya'ya Dünyaya Yetişen Leonardo DiCaprio Bağış Dağıttı!
İyilik Meleği Oldu: Afrika'dan Rusya'ya Dünyaya Yetişen Leonardo DiCaprio Bağış Dağıttı!
Leonardo DiCaprio çoğunlukla magazin gündemine kendinden yaşça küçük sevgilileriyle gelse de kurduğu vakıf sayesinde yaptığı iyiliklerin ve bağışların hakkını vermek lazım. Afrika'da bir kuyuya fon sağlamaktan, Rusya'da bir hapishanede tutulan 100 tane balinayı kurtamak için yaptığı bağışlara iyilik timsali diyebileceğimiz ünlü isim herkesi şaşırttı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son Oscar ödülünün "The Revenant" filmiyle almış tüm genç kızların zamanında ölüp bittiği Leonardo DiCaprio'yu hepimiz tanıyoruz.
Hollywood'un sevilen isimlerinden yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio, "Titanic" filmindeki rolü ve yakışıklılığı ile kalplerde taht kurmuştu.
Kimilerine göre gençliğindeki ihtişamlı görünümü bitmiş isim günümüzde özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.
Kendinden küçük yaştaki kadınlara ilgi duymasıyla ve belli bir yaşa gelince kendilerinden ayrılmasıyla sürekli magazine gündem olan DiCaprio bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi...
Uzun zamandır çevre sorunlarının açık sözlü bir savunucusu olan oyuncu 1998 yılında yani daha 24 yaşındayken biyoçeşitliliğin korunması, okyanus ve ormanların korunması ve iklim değişikliğine dikkat çekmek ve fon sağlamak amacıyla Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurmuş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayırseverlik çalışmaları nedeniyle Clinton Küresel Vatandaş Ödülü ile onurlandırılmış ve iklim değişikliği konusunda Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olmuş ünlü ismin bu ay, 2006 yılında Blood Diamond filmini çektiği Afrika köyünde bir kuyuyu finanse ettiği ortaya çıktı.
Ayrıca ünlü ismin 2019 senesinde bir Rus hapishanesinde tutulan ve ölmek üzere olan yüz tane balinayı kurtarmak için bağış yaptığı ortaya çıktı.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda